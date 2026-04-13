'После того, как закончим с Ираном': Трамп сказал, на какую страну обратит внимание следующей

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может вернуться к вопросу Кубы после завершения действий, связанных с Ираном. Он очертил возможные дальнейшие шаги американской внешней политики.

Об этом стало известно 13 апреля из трансляции Sky News, которая вела прямой эфир с заявлениями главы Белого дома. Во время разговора Трамп, в частности, сказал: "Возможно, мы займемся Кубой после того, как закончим здесь", имея в виду ситуацию вокруг Ирана.

Оценка ситуации Кубы

Трамп подчеркнул, что вопрос Кубы не снят с повестки дня, однако пока его рассмотрение отложено. По его словам, ситуация требует отдельного анализа и решений. Он также охарактеризовал Кубу как страну со сложной внутренней ситуацией и проблемной системой управления.

Президент обратил внимание на позицию американцев кубинского происхождения, проживающих в США. Он отметил, что многие из них поддерживали его политику. В своем заявлении он добавил: "Куба – это отдельная история. Этой страной долго руководили ужасно".

Детали заявления Трампа

Во время общения журналисты напомнили президенту о его предыдущих заявлениях о возможном введении пошлин против стран, которые поставляют топливо на Кубу. Также речь шла об изменении риторики Вашингтона по этому направлению.

Трамп ответил, что конкретные решения пока не приняты, но тема остается актуальной. Он подчеркнул, что ситуация на Кубе сопровождалась серьезными нарушениями. В частности, он заявил: "С ними обращались очень плохо; во многих случаях членов их семей убивали, их избивали и грабили".

Президент США также назвал Кубу "несостоявшимся государством" и допустил возможность возвращения к этому вопросу после завершения текущего этапа, связанного с Ираном. По его словам, дальнейшие шаги будут зависеть от развития ситуации.

Что предшествовало

После похищения венесуэльского диктатора Николаса Мадуро Трамп сосредоточил внимание на Кубе – и в конце февраля анонсировал "дружественный" захват этой страны. За месяц до этого он подписал указ о введении чрезвычайного положения в отношении Кубы и ввел дополнительные пошлины против стран, поставляющих ей нефть. Это стало началом фактической "нефтяной блокады" острова.

Среди претензий, которые Трамп выдвигает к Кубе – сотрудничество государства с "враждебными странами и террористическими группировками" и нарушение властями прав человека. Решать "проблему" президент США собирается в свойственном ему стиле. "Великий миротворец и объединитель", как он сам себя называет, не исключает захвата Кубы Соединенными Штатами и нацелился на свержение "враждебного режима". Трамп также говорил, что хочет видеть Рубио своим наместником на острове.

Куба сначала отвергла требования США о смене власти на острове, но после ряда тотальных блэкаутов, в частности 17 и 22 марта, когда около 10 млн человек оставались без света по 30+ часов, там заявили о начале переговоров с США из-за нефтяной блокады, которая и стала причиной обесточиваний.

Как сообщал OBOZ.UA, 22 марта в МИД Кубы заявили, что кубинская армия готовится к возможной "военной агрессии" со стороны США. И небезосновательно: 28 марта Трамп объявил о своих новых "миротворческих" планах, заявив, что следующим претендентом на "американскую спецоперацию" после Ирана является именно эта страна.

