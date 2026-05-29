Деревья достигают 7 метров: на месте бывшего Каховского водохранилища вырос уникальный дикий лес. Фото

Дарья Дурова
Новости. Общество
На территории Каховского водохранилища через три года после подрыва оккупантами плотины ГЭС продолжает формироваться собственная экосистема. На месте схода воды начал расти дикий лес, где уже селятся мелкие животные и гнездятся птицы.

Об этом рассказал Алексей Василюк, председатель правления "Украинской природоохранной группы". Он сообщил ТСН, что самые большие деревья достигли высоты примерно 7 метров, а их стволы можно сравнить с диаметром запястья взрослого человека.

Лес набирает высоту

Экологи ранее опасались, что на площади в более 2 тысяч квадратных километров может образоваться пустырь. Но природа взяла свое – некоторые места поросли камышом, однако подавляющее большинство территории занимают молодые деревья. Они продолжают развиваться, хотя в 2023-м часть из них погибла (вероятно, не перезимовав холодов).

"Вклад этого леса в климатическую адаптацию местности просто колоссальный. На территории, где мы были, есть определенный процент усохших деревьев, а местами даже до половины – но это деревья, которые усохли именно в 2023 году. То есть они выросли уже после схода воды и засохли", – рассказал Василюк.

Сокращение количества деревьев только наполовину поражает, отметил он. "На Великом Лугу настолько хорошие условия, что после этого деревья там больше не погибали ни в 2024-м, ни в 2025 году. Есть уже довольно толстые, объем которых где-то как запястье взрослого человека", – отметил эксперт.

Животный мир пока находится на этапе формирования из-за нехватки специфических условий. Лес слишком молодой, густой, имеет малое разнообразие. Дупел, необходимых для гнездования определенных птиц, нет, а крупные копытные животные, например олени, не способны пробраться сквозь чащу.

"А вот мелкие животные здесь уже селятся. Кстати, очень много птиц. Они гнездятся на ветвях, а также есть водоплавающие. Пронимает, когда смотришь на все это и понимаешь, что три года назад вокруг была только вода", – признался Василюк.

По оценкам ученых, на дне бывшего водохранилища уже появилось около 400 видов растений. Основу составляют ивы и тополя. Насекомые чувствуют себя там очень хорошо – поэтому их очень много, в частности тех, которые питаются листьями ивы.

"Соответственно, их засилье привлекает птиц. Вероятно поэтому там так много соловьев и камышовок. Их там целый водоворот", – предположил председатель правления общественной организации.

Как писал OBOZ.UA:

– Оккупанты подорвали Каховскую ГЭС в на 6 июня 2023 года. Вода затопила десятки населенных пунктов, включая Херсон, а Каховское водохранилище прекратило существование.

