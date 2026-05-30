Где дешево отдохнуть на море в Европе: 3 пляжных направления

Пляжный отдых в Европе не обязательно должен быть дорогим, если смотреть не только на греческие острова, Французскую Ривьеру или популярные курорты Испании. Эксперты советуют обратить внимание на менее очевидные направления.

Видео дня

Среди таких вариантов – Латвия, Черногория и Албания, которые все чаще попадают в списки трендовых летних локаций. В этих странах отдых может стоить заметно дешевле, чем на раскрученных средиземноморских курортах, информирует Travel off Path.

Латвия

Латвию редко первой вспоминают, когда речь идет о пляжном отдыхе, но летом эта страна может приятно удивить. Обычно ее ассоциируют с Ригой, старинными улочками, балтийской прохладой и атмосферной архитектурой, однако побережье здесь тоже достойно внимания.

Один из самых известных курортов страны – Юрмала, к которой легко добраться поездом из Риги. Это популярный город на берегу Рижского залива с длинными песчаными пляжами, деревянными виллами, спа-отелями и спокойной водой. Побережье Юрмалы простирается примерно на 24–25 километров, а белый кварцевый песок создает ощущение простора даже в сезон.

Латвия может стать хорошим выбором для тех, кто хочет совместить городское путешествие и пляж. Сперва можно провести несколько дней в Риге, посетить большой рынок, исторический центр и кофейни, а затем отправиться к морю. По ориентировочным подсчетам, ночь в отеле может стоить около 100–180 долларов, ужин на двоих – 45–80 долларов, кофе – 3–5 долларов.

Черногория

Черногория остается одним из самых выгодных направлений для отдыха на Адриатическом море. Она еще не имеет таких цен и толп, как некоторые популярные курорты Хорватии, но привлекает путешественников красивыми пейзажами, горами, бухтами и старинными городами.

Среди самых интересных мест – Котор с его заливом, который напоминает фьорды, оживленные пляжи Бара и более гламурный Тиват курортной атмосферой. Черногория подходит и тем, кто хочет спокойного пляжного отдыха, и тем, кто любит путешествовать между городами, смотровыми площадками и историческими кварталами.

Цены здесь могут быть более умеренными, чем во многих других морских странах Европы. По данным экспертов, номер в центральном четырехзвездочном отеле может стоить примерно 117–164 доллара за ночь, ужин на двоих в простом ресторане – 46–70 долларов, поездка региональным автобусом – около 3 долларов.

Албания

Албанию все чаще называют одним из лучших бюджетных направлений Средиземноморья. Она имеет чистое море, живописные бухты, пляжи с бирюзовой водой и цены, которые часто ниже, чем в соседних популярных странах.

Особенно известными стали Ксамил, который называют "мальдивским" уголком Средиземноморья, спокойные пляжи Химары и бухты Дерми. Здесь можно найти и курортные локации с кафе и отелями, и более естественные участки побережья для тех, кто ищет красивые виды без лишнего шума.

Албания также подходит путешественникам, которые хотят не только лежать на пляже. Стоит обратить внимание на Тирану – столицу с недорогими заведениями и атмосферой большого южного города без чрезмерных туристических толп.

По ориентировочным ценам, номер в центральном четырехзвездочном отеле в Албании может стоить около 70–129 долларов за ночь, ужин на двоих в хорошем неформальном ресторане – 29–47 долларов, билет на общественный транспорт – чуть больше 1 доллара, а кофе с выпечкой – примерно 2–4 доллара.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие 5 городов Европы опытный путешественник назвал самыми красивыми.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.