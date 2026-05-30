Где дешево отдохнуть на море в Европе: 3 пляжных направления
Пляжный отдых в Европе не обязательно должен быть дорогим, если смотреть не только на греческие острова, Французскую Ривьеру или популярные курорты Испании. Эксперты советуют обратить внимание на менее очевидные направления.
Среди таких вариантов – Латвия, Черногория и Албания, которые все чаще попадают в списки трендовых летних локаций. В этих странах отдых может стоить заметно дешевле, чем на раскрученных средиземноморских курортах, информирует Travel off Path.
Латвия
Латвию редко первой вспоминают, когда речь идет о пляжном отдыхе, но летом эта страна может приятно удивить. Обычно ее ассоциируют с Ригой, старинными улочками, балтийской прохладой и атмосферной архитектурой, однако побережье здесь тоже достойно внимания.
Один из самых известных курортов страны – Юрмала, к которой легко добраться поездом из Риги. Это популярный город на берегу Рижского залива с длинными песчаными пляжами, деревянными виллами, спа-отелями и спокойной водой. Побережье Юрмалы простирается примерно на 24–25 километров, а белый кварцевый песок создает ощущение простора даже в сезон.
Латвия может стать хорошим выбором для тех, кто хочет совместить городское путешествие и пляж. Сперва можно провести несколько дней в Риге, посетить большой рынок, исторический центр и кофейни, а затем отправиться к морю. По ориентировочным подсчетам, ночь в отеле может стоить около 100–180 долларов, ужин на двоих – 45–80 долларов, кофе – 3–5 долларов.
Черногория
Черногория остается одним из самых выгодных направлений для отдыха на Адриатическом море. Она еще не имеет таких цен и толп, как некоторые популярные курорты Хорватии, но привлекает путешественников красивыми пейзажами, горами, бухтами и старинными городами.
Среди самых интересных мест – Котор с его заливом, который напоминает фьорды, оживленные пляжи Бара и более гламурный Тиват курортной атмосферой. Черногория подходит и тем, кто хочет спокойного пляжного отдыха, и тем, кто любит путешествовать между городами, смотровыми площадками и историческими кварталами.
Цены здесь могут быть более умеренными, чем во многих других морских странах Европы. По данным экспертов, номер в центральном четырехзвездочном отеле может стоить примерно 117–164 доллара за ночь, ужин на двоих в простом ресторане – 46–70 долларов, поездка региональным автобусом – около 3 долларов.
Албания
Албанию все чаще называют одним из лучших бюджетных направлений Средиземноморья. Она имеет чистое море, живописные бухты, пляжи с бирюзовой водой и цены, которые часто ниже, чем в соседних популярных странах.
Особенно известными стали Ксамил, который называют "мальдивским" уголком Средиземноморья, спокойные пляжи Химары и бухты Дерми. Здесь можно найти и курортные локации с кафе и отелями, и более естественные участки побережья для тех, кто ищет красивые виды без лишнего шума.
Албания также подходит путешественникам, которые хотят не только лежать на пляже. Стоит обратить внимание на Тирану – столицу с недорогими заведениями и атмосферой большого южного города без чрезмерных туристических толп.
По ориентировочным ценам, номер в центральном четырехзвездочном отеле в Албании может стоить около 70–129 долларов за ночь, ужин на двоих в хорошем неформальном ресторане – 29–47 долларов, билет на общественный транспорт – чуть больше 1 доллара, а кофе с выпечкой – примерно 2–4 доллара.
