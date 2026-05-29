Семь стран НАТО проведут военные учения в 30 км от границы с Россией: что происходит

Североатлантический Альянс при участии семи стран блока, а именно США, Польши, Великобритании, Франции, Италии, Финляндии и Венгрии, начал военные тактические учения "Северная звезда" в рамках "модернизации своих сил сдерживания". Учения НАТО проходят на полигоне Вуосанка в Каяани, центральная Финляндия, – это всего в 30 км от финско-российской границы.

В течение нескольких месяцев 9000 военнослужащих будут учиться "в сложной местности Крайнего Севера, где зимой температура опускается до -20°C". Об этом рассказывает европейский вещатель.

Традиционные и нетрадиционные составляющие

Во время учений отрабатываются как традиционные, так и нетрадиционные составляющие военных действий. Во время первых имитируются "сценарии быстрого развертывания и боев", с боевыми стрельбами артиллерии, пехоты и вертолетов, включая тяжелые американские военные вертолеты "Чинук", которые вместе с боевыми танками отрабатывают "перемещение войск и техники в неблагоприятных условиях".

К нетрадиционной составляющей стандартных учений "Северная звезда" относится новая "инициатива сдерживания восточного фланга" НАТО. Она предусматривает "автономную зону", где задействованы беспилотные системы. В частности, отрабатываются "концепции так называемой "стены дронов" и "сетевых роев дронов".

Модернизация возможностей

Нестандартная для "Северной звезды" составляющая учений добавлена, учитывая насущную потребность НАТО в модернизации своих возможностей на восточном фланге.

"Самое главное – это иметь автономную сеть уничтожения различных дронов и беспилотных возможностей, таких как наблюдение, сенсоры и радары. Также сенсорные и информационные сети союзников нуждаются в лучшей интеграции, чтобы иметь надежно защищенный восточный фланг. Таким образом, если у нас произойдет вторжение (дронов) в Эстонии, но системы в Латвии или Литве смогут их увидеть, кто-то другой (из союзников) сможет использовать их технологии, чтобы устранить эти угрозы", – цитирует Euronews майора армии США Мэтта Блубо, который сейчас на полигоне Вуосанка.

Что предшествовало

Европейский вещатель подчеркивает – "учения проходят на фоне постоянных дроновых вторжений, вызванных российской активностью, которая беспокоит членов НАТО".

Напомним, что два румынских истребителя F-16 были подняты в воздух во время нарушения Россией воздушного пространства НАТО 29 мая. Однако эти самолеты никак не помешали российскому дрону попасть в многоквартирный дом в городе Галац, в результате чего несколько человек получили ранения.

Совет национальной безопасности Румынии пока "не определился, как лучше всего реагировать" на события в Галаце, отмечает европейский вещатель и добавляет, что "Бухарест может применить четвертую статью Договора о НАТО, которая позволяет пострадавшему государству вынести конкретный вопрос безопасности на рассмотрение Североатлантического совета".

Вещатель также напоминает комментарий по поводу событий в Румынии генсека НАТО Марка Рютте, который заявил, что "безрассудное поведение России представляет опасность для всех нас".

Как сообщал OBOZ.UA, также НАТО усиливает оборону острова Готланд в Балтийском море из-за роста угрозы со стороны России и опасения возможного нападения. В Альянсе считают остров одной из самых уязвимых и одновременно стратегически важных точек, которая играет ключевую роль в безопасности всего региона.

Соответственно, НАТО уже провело масштабные учения на Готланде.

