'Полная противоположность Обаме': Трамп очертил рамки будущей ядерной сделки с Ираном

Президент США Дональд Трамп очертил новые рамки будущей ядерной сделки с Ираном, заявив, что она будет кардинально отличаться от договоренностей времен администрации Барака Обамы. По его словам, документ либо станет "сильным и значимым", либо не будет подписан вообще.

В то же время переговорный процесс продолжается, а в Вашингтоне подчеркивают, что спешка в этом вопросе неуместна. Об этом пишет АВС.

Трамп резко отверг критику со стороны части республиканцев, которые считают, что новое соглашение может повторить Совместный всеобъемлющий план действий, заключенный в 2015 году при участии администрации Барака Обамы. Он заявил, что предыдущий документ, по его мнению, не сдерживал ядерные амбиции Ирана, а наоборот – создавал путь к их развитию.

"Соглашение Обамы было прямым путем к разработке Ираном ядерного оружия. Соглашение, которое сейчас обсуждается с Ираном администрацией Трампа, – это прямо противоположное!" – подчеркнул Трамп.

Действующий президент США подчеркнул, что переговоры с Тегераном сейчас происходят "профессионально и конструктивно".

По его словам, американская сторона не спешит с заключением окончательного соглашения, а санкционное давление на Иран будет оставаться в силе до момента полного согласования и подписания документа.

"Я сообщил своим представителям, чтобы они не спешили заключать соглашение, поскольку время на нашей стороне. Блокада останется в силе до тех пор, пока не будет достигнуто, подтверждено и подписано соглашение. Ошибок быть не может!" – указал Трамп.

Ранее Трамп заявлял, что между сторонами уже достигнут значительный прогресс, однако окончательное оформление соглашения еще впереди. Государственный секретарь Марко Рубио, со своей стороны, подчеркнул, что ключевая цель переговоров – гарантировать, чтобы Иран не получил возможности создать ядерное оружие.

В то же время Иран пока не подтвердил достижения каких-либо окончательных договоренностей и публично не комментировал ход переговоров.

Речь идет о Совместном всеобъемлющем плане действий 2015 года, который предусматривал ограничение ядерной программы Ирана в обмен на снятие части санкций и был подписан при участии США, европейских стран, Китая, России, Германии и ЕС.

В 2018 году во время своего первого президентского срока Трамп вывел США из этого соглашения, заявив, что оно является неэффективным и не гарантирует сдерживания ядерных амбиций Тегерана.

Накануне сообщалось, что Иран и Соединенные Штаты в очередной раз приблизились к подписанию мирного соглашения. В случае заключения соглашения, ситуация на Ближнем Востоке может кардинально измениться, а мировой энергетический рынок стабилизируется.

Напомним, в очередном варианте потенциальной мирной сделки Иран согласился избавиться от запасов обогащенного урана. Однако Тегеран предлагает передать ядерные запасы не Соединенным Штатам, а одному из своих главных партнеров – России.

Ранее сообщалось, что Трамп провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по вопросу дальнейшей судьбы конфликта с Ираном. Разговор политиков был напряженным и показал их разные взгляды на дальнейшие действия по войне на Ближнем Востоке.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп планировал нанести военный удар по Ирану 19 мая, но передумал. Глава Белого дома утверждает, что он отменил нападение по просьбе лидеров Катара, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов.

