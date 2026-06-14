Нынешний лидер Кремля Владимир Путин вторгся в Украину с единственной целью – восстановить имперское величие России. Однако в историю он войдет как человек, превративший собственное государство в придаток Китая. В лучшем случае Путин понизит свою страну до ранга "средних держав", однако более вероятен другой вариант развития событий – превращение России в "страну третьего мира с ядерным оружием".

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Уже сейчас Москва, сознательно или бессознательно, перестраивает Сибирь в соответствии с экономическими потребностями Китая. Так считает ученый из Общества Генри Джексона Дэвид Кириченко, его мнения по этому поводу опубликовало издание The Hill.

Надежды и реальность

Автор подчеркивает, что все надежды российского диктатора были разбиты в Украине, разбиты на поле боя, причем независимо от результатов войны.

"Кремль все еще надеется изобразить Россию и Китай как равноправные силы, объединенные против Запада. Но реальность гораздо менее обнадеживающая. Разочарование Москвы на поле боя проявляется в тактике запугивания. А именно – российские чиновники предупреждают Вашингтон об эвакуации американцев из Киева и грубо намекают, что европейские дипломаты, остающиеся в Украине, могут стать мишенью "с целью сокращения штата". Но чем дольше длится война в Украине, тем больше Россия становится зависимой от Китая – и экономически, и технологически, и стратегически", – считает Дэвид Кириченко.

Сегодня ради войны Путин буквально "жертвует экономическим будущим России". Причем финансовую напряженность в стране все труднее скрыть, и даже некоторые чиновники решаются вслух утверждать, что страна сталкивается с самым сильным бюджетным давлением за последние десятилетия.

"Сегодня Россия зависит от Китая практически во всем — от электроники и промышленного оборудования до автомобилей и технологий двойного назначения. Китай уже стал основной экономической артерией Москвы. Однако отношения между странами становятся все более асимметричными", – утверждает ученый.

Асимметричные отношения

Дэвид Кириченко приводит в пример последнюю поездку Путина в Китай, когда окружение кремлевского диктатора публично жаловалось, что китайские автомобили намного лучше российских.

"Дисбаланс в отношениях наиболее заметен в энергетических переговорах. Китай вновь отказался от соглашения о газопроводе "Сила Сибири-2" (проект, критически важный для Москвы сейчас, когда вторжение России в Украину в значительной степени лишило ее европейского газового рынка). Пекин требует значительных скидок, используя растущую зависимость России в качестве рычага влияния. Когда-то, поставляя газ в Европу, Россия диктовала свои условия с позиции силы. Теперь Москва обнаружила, что ведет переговоры с позиции слабости, потому что у нее остался единственный покупатель", – отмечает Дэвид Кириченко.

Потеря Дальнего Востока

Вассальная зависимость Москвы от Пекина, возможно, пока что в центре страны и малозаметна. А вот на Дальнем Востоке России это уже не секрет.

"В некоторых частях Сибири и Дальнего Востока местные чиновники обращаются к Пекину, потому что Москва уже не может им предложить хоть что-то. Жители Иркутска обратились к Путину с просьбой обратиться к Китаю за помощью в строительстве школ, поскольку"Российская Федерация не в состоянии этого сделать". В Саха (Якутская объединенная территория) доля Китая во внешнеэкономическом сотрудничестве выросла с 27,5 процента в 2021 году до более 45 процентов в 2024 году. Преподавание китайского языка в школах здесь значительно возросло после 2022 года", – приводит примеры эксперт.

Более того, сознательно или нет, Кремль уже перестраивает свой Дальний Восток в соответствии с экономическими потребностями Китая. Инфраструктура, логистические коридоры, инвестиционные правила и даже законы здесь уже"адаптируются для привлечения исключительно китайского капитала", утверждает эксперт.

И что дальше

"Китаю уже не нужно официально аннексировать российскую территорию, чтобы доминировать над ней. Путин начал вторжение в Украину, утверждая, что хочет остановить исторический упадок России. Однако война лишь ускорила процесс, который он якобы стремился остановить", – говорит Дэвид Кириченко.

Он убежден, – указанные процессы упадка уже настолько зашли, что в принципе неважно, захватит ли Россия еще какие-то украинские территории или нет.

"Путин прочно привязал Россию к отношениям, в которых Пекин имеет преимущество. Поэтому в конечном итоге его будут помнить лишь как человека, который истощил российскую империю на полях Донбасса, одновременно отдав Китаю значительную часть стратегической независимости своей страны", – утверждает ученый.

Как сообщал OBOZ.UA, граждане России уже изменили свое отношение к экономической политике Путина. Украинские атаки и европейские санкции на фоне рекордных расходов на агрессивную войну продолжают сжимать финансы Москвы.

И не только общественность – даже российские бизнесмены и экономические эксперты публично заявляют, что поддержать экономику РФ сейчас можно только прекращением войны против Украины.

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