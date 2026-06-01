Российские бизнесмены и экономические эксперты накануне Петербургского международного экономического форума заявили, что самым эффективным способом поддержать экономику РФ является прекращение войны против Украины. Такие оценки прозвучали на фоне замедления экономического роста, сокращения инвестиций и высоких процентных ставок.

Об этом говорится в материале Reuters, который пообщался с представителями российского бизнеса, банковского сектора и экспертной среды. Один из топ-менеджеров крупной российской компании заявил агентству, что реакция фондового рынка на новости о мирных переговорах показывает, какой шаг власти могли бы сделать для решения экономических проблем.

"Ралли и энтузиазм на российском фондовом рынке, которые возникают после каждой позитивной новости о мирных переговорах по Украине при посредничестве США, указывают на то, каким должен быть их реальный ответ", – сказал собеседник Reuters.

Отдельные представители финансового сектора также выразили обеспокоенность ситуацией. Один из высокопоставленных российских банкиров заявил агентству, что в прошлом году Кремль имел возможность заключить договоренность по Украине, однако этого не произошло, а в экономике теперь растут признаки нестабильности.

Петербургский международный экономический форум откроется 3 июня. Организаторы анонсировали поиск новых "точек роста", тогда как представители бизнеса все чаще говорят о необходимости внешнего импульса для экономики.

Признаки замедления

Индекс Московской биржи начал расти после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США в ноябре 2024 года. Инвесторы связывали это с возможными переговорами по завершению войны и потенциальным смягчением санкционного режима.

Впрочем уже после мартовского пика текущего года индекс снизился примерно на 11%. В Reuters отмечают, что интерес к теме урегулирования войны ослаб после того, как внимание Вашингтона сместилось на другие международные вопросы.

На этом фоне госсекретарь США Марко Рубио заявил, что мирный процесс зашел в тупик. Одновременно в Кремле сообщили о приостановке переговорного процесса.

Экономисты отмечают, что внутренних стимулов для дальнейшего роста почти не осталось. Старший управляющий директор Сбербанка Михаил Матовников считает, что ни государственный бюджет, ни банковская система не могут обеспечить необходимый толчок.

"Экономике нужен внешний импульс, госбюджет или банковская система его не дадут", – сказал он.

Инвестиции под вопросом

Научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александра Прокопенко обратила внимание на пересмотр прогнозов российского правительства. Если осенью 2025 года власти ожидали роста экономики на 1,3%, то теперь базовый прогноз составляет лишь 0,4%.

По ее словам, в ближайшее время возможно дальнейшее сокращение инвестиций. Министерство экономического развития РФ прогнозирует падение инвестиций на 1,5% в этом году.

"То, что не проинвестировано сейчас, – это отсутствие роста в будущем", – подчеркнула Прокопенко.

Эксперты отмечают, что даже прогнозируемое незначительное восстановление инвестиций в следующем году не обеспечит необходимой экономической динамики.

Форум и национализации

Несмотря на сложную ситуацию, на Петербургском международном экономическом форуме инвесторам будут предлагать обратить внимание на оккупированные территории Украины. На сайте организаторов форума представлены стенды так называемых "ДНР" и "ЛНР", где обещают ознакомить гостей с возможностями для бизнеса и инвестиций.

В то же время в открытых источниках появляются сообщения о сложной ситуации с безопасностью на оккупированных территориях. В частности, речь идет об ударах по объектам инфраструктуры и военным объектам.

Бывший заместитель председателя Центробанка РФ Олег Вьюгин отметил, что в условиях двузначной ключевой ставки, повышения налогов и сокращения инвестиций достичь устойчивого экономического роста будет крайне сложно.

Отдельный блок на форуме посвятят работе Генеральной прокуратуры РФ. Представителям бизнеса обещают консультации по правоприменительной практике и взаимодействию с надзорными органами.

Одним из самых громких дел последнего времени стало изъятие в пользу государства агрохолдинга Русагро. Основатель компании Вадим Мошкович находится под стражей с весны 2025 года, а контроль над активами перешел к Россельхозбанку.

