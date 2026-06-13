Россияне заметили, что действия Путина негативно сказываются на экономике: бюджет РФ тратят на войну

Граждане России изменили свое отношение к экономической политике главы Кремля Владимира Путина. Украинские атаки и европейские санкции на фоне рекордных расходов на агрессивную войну продолжают сжимать финансы Москвы.

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Об этом говорится в публикации The Independent. Так, исследование показало, что бедные россияне склонны более критично оценивать экономическую политику, тогда как более состоятельные граждане обычно проявляют большую лояльность к режиму.

Согласно новому опросу Центра NEST, треть россиян негативно оценивает влияние экономической политики Путина на экономику, тогда как лишь 15 процентов считают, что его политика имеет положительный эффект.

Более трети респондентов считают, что за последние три месяца ситуация в экономике ухудшилась, а каждый пятый дает общую негативную оценку состояния экономики.

"Основу недовольства составляют менее обеспеченные граждане с фиксированными доходами, избиратели в возрасте от 45 до 65 лет, а также те, кто получает новости из социальных сетей", – отметил Сергей Алексашенко, руководитель экономического направления Центра NEST, занимавший должность заместителя министра финансов России с 1993 по 1995 год.

"До сих пор Путину удавалось защищать население от последствий войны в Украине, но длительный экономический спад сделает это все более сложной задачей", – добавил он.

С момента своего полномасштабного вторжения в Украину Москва резко увеличила расходы на оборону до 40 процентов федерального бюджета, при этом военные расходы достигли исторического максимума со времен Холодной войны. Результатом является сильно деформированная экономика, которая направляет ресурсы в военно-промышленный комплекс в ущерб гражданским секторам.

Наименее благоприятные взгляды на экономику имели респонденты с низким уровнем жизни, лица в возрасте от 45 до 65 лет, а также те, кто потребляет информацию из нетрадиционных медиа, в частности с YouTube-каналов.

Россияне также проявляют больше негатива, когда их спрашивают о том, как изменилась экономика за последние три месяца: лишь 18 процентов считают, что она улучшилась, тогда как 36 процентов заявили, что она в той или иной степени или существенно ухудшилась.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ISW проанализировали ряд заявлений россиян на ПМЭФ – и пришли к выводу, что в России "замахнулись" на Киев, Одессу и Харьков. Также в ISW объяснили, что стоит за массированными атаками России на Украину. Дело – не только в желании Кремля нанести как можно больше разрушений и жертв.

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