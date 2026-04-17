"Почувствовал боль и пустоту": Орбан дал первое интервью после проигрыша на выборах и рассказал о планах

После проигрыша правящей партии "Фидес" на парламентских выборах в Венгрии ее лидер Виктор Орбан признался: узнав о результатах голосования, почувствовал "боль и пустоту". Он признал разгромное поражение своей политсилы, назвав его "явным" и "огромным".

В то же время завершать политическую карьеру Орбан не собирается, он анонсировал полную реорганизацию партии "Фидес" и венгерских правых сил в целом. Об этом пока еще действующий премьер Венгрии заявил в первом после голосования 12 апреля интервью, пишет РоІітісо.

Орбан дал первое после поражения на выборах интервью

После разгромного поражения "Фидес" на выборах Орбан на некоторое время взял паузу в публичных заявлениях – пока на днях не дал первое интервью после голосования проправительственному изданию Patrióta. В нем, подчеркивает РоІітісо, он признал масштабы разгрома, который потерпела его партия, в "чрезвычайно прямолинейных выражениях".

"Это явное поражение... Степень поражения огромна", – прокомментировал Орбан результаты голосования, согласно которым оппозиционная партия "Тиса" Петера Мадьяра просто разгромила "Фидес".

По оценкам РоІітісо, Орбан, непрерывно руководивший правительством Венгрии 16 лет, говорил "мрачно".

"Я чувствовал боль и пустоту. Я думал, что мы победим", – поделился с интервьюеркой он, добавив, что с головой погрузился в свою работу как в "эрготерапию", чтобы справиться с шоком.

Орбан назвал своей ответственностью поражение возглавляемой им политсилы, отметив, что проигрыш – его вина, ведь именно он возглавляет "Фидес" – поэтому берет результат волеизъявления венгров "на 100% на себя"

Премьер, срок полномочий которого подходит к концу, признал, что "Фидес" не смогла найти связь с избирателями.

"Я должен признать, что послание оппонента было сильнее", – сказал он, говоря об обещании Мадьяра об изменениях, сосредоточенных на искоренении коррупции и демонтаже политической "машины" своего предшественника.

Впрочем, осознание собственной ответственности за провал "Фидес" не натолкнуло Орбана на мысль оставить политику: он подчеркнул, что никуда идти не собирается. Зато, по мнению этого правого политика, поражение на выборах требует "полного обновления" партии и более широких венгерских правых сил. В частности, Орбан анонсировал"полную реорганизацию руководства партии и ее представительства в парламенте".

Себя в перечень тех, кто нуждается в "реорганизации" он, похоже, не видит – или же по крайней мере оставляет решение этого вопроса общему партийному собранию, запланированному на 28 апреля.

"Если моя партия скажет мне оставаться на задней скамейке запасных, я это сделаю. Но если они (партийцы "Фидес". – Ред.) скажут мне вывести команду на поле как капитан, я там буду", – заявил Орбан.

РоІітісо добавляет, что, переживая горечь поражения и шок от потери власти,Орбан пропустит неформальное заседание Европейского совета на следующей неделе на Кипре. По крайней мере, об этом заявил изданию неназванный чиновник ЕС.

Как сообщал OBOZ.UA, 12 апреля в Венгрии состоялись парламентские выборы. Убедительная победа оппозиционной "Тисы" над провластной "Фидес" стала очевидной еще ночью, когда шел подсчет голосов. Очевидной настолько, что Орбан поздравил оппонента с победой, не дожидаясь окончательных результатов.

А они стали действительно убедительными: политсила Мадьяра получила конституционное большинство (138 мест), Орбан же провел в парламент всего 55 депутатов.

Явка в этот раз стала рекордной для Венгрии: 77,8%.

В ночь выборов лидер "Тисы" заявил, что Венгрия снова станет сильным союзником в ЕС и НАТО, а также анонсировал "освобождение страны" от орбановского режима. Он призвал уйти в отставку безотлагательно самого Орбана, его министров, генпрокурора и верховных судей, поставивших лояльность к власти над законом, а также президента страны.

Фантастическая победа оппозиции на выборах в Венгрии в один миг превратила эту страну в "недружественную" в риторике Кремля: представитель российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков именно этим аргументировал нежелание Москвы поздравить нового венгерского премьера с победой.

И такая метаморфоза совсем не удивительна, ведь вместе с Орбаном Кремль потерял вето в ЕС, возможность лоббировать российские интересы на Западе, возможность осуществления энеретического давления на Европу и продолжение функционирования одного из главных центров активности российских спецслужб в этой части мира.

Тем временем президент США Дональд Трамп, который крайне активно вмешивался в выборы и агитировал за Орбана и который за считанные дни до голосования отправил в Будапешт с этой же целью вице-премьера Джей Ди Венса, открестился от своего "друга". "Это были не мои выборы", – заявил глава Белого дома после того, как сперва показательно игнорировал вопросы журналистов о своем отношении к результатам волеизъявления венгров.

