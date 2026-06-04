Украинцы годами откладывают на жилье: в каких городах приобрести квартиру будет труднее всего

В Украине на однокомнатную квартиру нужно откладывать от 2,6 до 8,6 года в зависимости от города, причем дольше всего – во Львове, Ужгороде и Киеве, а быстрее всего в прифронтовых Херсоне и Запорожье. Реальный срок накопления для большинства людей еще больше, поскольку расчеты не учитывают ежедневные расходы на жизнь.

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Об этом говорится в инфографике профильного портала для поиска недвижимости. Аналитики рассчитывают так называемый "индекс доступности жилья" – сколько лет человеку нужно откладывать среднюю зарплату, чтобы приобрести однокомнатную квартиру в своем городе. Ключевыми факторами являются:

уровень зарплат в регионе;

средняя стоимость недвижимости;

спрос и предложение на рынке;

экономическая ситуация и риски безопасности.

Именно соотношение доходов к ценам определяет, насколько быстро обычный человек может накопить на собственное жилье. Самая сложная ситуация с доступностью квартир наблюдается в западных регионах и столице.

Во Львове для покупки однокомнатной квартиры стоимостью около 71 900 долларов нужно откладывать среднюю зарплату примерно 8,6 года. Отмечается, что это самый высокий показатель среди всех крупных городов Украины, высокие ставки сохраняются также в:

Ужгороде – около 8,5 года (цена ~66 700 долларов);

(цена ~66 700 долларов); Луцке – примерно 8,3 года (цена ~56 000 долларов).

Аналитики подчеркивают, что эти города демонстрируют стабильно высокие цены на недвижимость на фоне ограниченного предложения и роста спроса. В столице средняя стоимость однокомнатной квартиры достигает примерно 70 000 долларов, однако благодаря более высоким зарплатам срок накопления составляет около 7,4 года.

То есть Киев остается дорогим рынком, но компенсирует это уровнем доходов населения. Самый низкий срок накопления фиксируется в прифронтовых и восточных регионах, где стоимость недвижимости значительно ниже из-за факторов безопасности и сниженной активности рынка. В частности низкие ставки сохраняются в:

Запорожье – около 2,7 года (≈17 000 долларов);

(≈17 000 долларов); Херсоне – около 2,6 года;

Харькове примерно 3,4 года (≈24 000 долларов).

Аналитика показывает существенную диспропорцию между разными частями Украины. Разница между самым дорогим и самым дешевым городом по индексу доступности достигает:

более 6 лет разницы накопления;

в 3-4 раза разной стоимости жилья

Фактически это означает, что возможность купить квартиру в Украине сильно зависит не только от дохода, но и от географии проживания. Аналитики отмечают, что эти расчеты базируются на условном сценарии, где человек откладывает всю медианную зарплату. В реальной жизни это невозможно из-за расходов на:

питание;

аренду жилья;

транспорт;

базовые потребности.

Поэтому фактический срок накопления для большинства украинцев может быть в 2-3 раза длиннее, чем в статистических расчетах.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, во Львове, Ужгороде, Луцке и Ивано-Франковске ежемесячные платежи по программе еОселя уже ниже стоимости аренды однокомнатных квартир. В большинстве других безопасных регионов выплаты по ипотеке лишь на 10-20% превышают аренду, поэтому при наличии первого взноса покупка жилья все чаще становится выгоднее.

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