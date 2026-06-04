Как сказать КрымНаш по украински?

Видео дня

Я редко делаю предсказания. Но я предсказал что РФ покинет Херсон недели за 3 до того как это произошло. Я написал немного аллегорически: "Херсон подкрался незаметно", я был уверен что это всем очевидно, что скоро войска РФ будут вынуждены выйти из Херсона, поэтому просто пошутил, что люди просто посмеются над игрой слов. Но многие, если не большинство решили что я слишком фантазирую.

Сейчас хотел пошутить что-то типа: "Остров Свободы Крым". В том смысле что снабжение оккупированному Крыму Украина успешно обрезала. Пусть пока не на 100%, но практически полностью. И как на Острове Свободы Кубе сейчас сидят без бензина и электричества, так уже сидят в Крыму, и то ли еще будет. Они уже ввели лимиты по 20 литров на бензобак, ввели карточки, карточки уже отменили, бензин уже и не выдают, говорят, даже не занимайте очередь на заправку, смысла нет. Ситуация зеркальная с Херсоном, тогда разбомбили мосты через Днепр и Херсон превратился в остров. Орки какое-то время трепыхались, наводили понтонные мосты, пытались снабжать как могли, но было очевидно что все эти попытки обречены на провал. И орки бежали.

Сейчас Украина взяла под огневой контроль единственную трассу из Мариуполя в Крым. Тот самый сухопутный коридор в Крым больше не работает. Водители отказываются от 200 тысяч рублей (где-то 2500 долларов) чтобы проехать 400 км участок на бензовозе. Там свободно летают украинские беспилотники не торопясь выбирая цель. Сбрасывают мины на дороги. У водителей дилемма, ехать днем, когда видны беспилотникам, или ехать ночью с выключенными фарами с риском наехать на мину. Или включить фары чтобы указать на себя беспилотникам. И нет, там не сплошной контроль, проехать трассу можно, проезжают, но вы согласитесь поехать по такой трассе если есть, скажем, 5% риска не доехать? Это как Ормузкий пролив, проскочить можно, но что-то страшновато.

Паромы там тоже поуничтожали, остался кажется один. Огромные очереди на него. Страшно подумать что случится когда в скопление бензовозов влетит беспилотник. Или морской беспилотник добьет этот паром.

А Крымский Мост скажите вы, по нему же можно перевозить. Но нет, не возят, давно не возят. Я не знаю какая конкретно причина. То ли боятся очередного взрыва грузовика на мосту. То ли мост неожиданно стал ветхим и не выдержит нагрузку тяжелых грузовиков. Ведь его столько бомбили. Я давно еще взял на заметку несколько странных и вроде бы бессмысленных операций Украины, когда они беспилотными катерами пытались подорвать основания моста. Не верхние перекрытия которые легко заменить, а эти мощные основания которые несколько сот килограмм взрывчатки не возьмет. И да, оно конечно, не уничтожит основание. Но там есть такая жидкость, называется морская вода. Которая в трещины от взрыва затекает к арматуре железобетона и начинает ее интенсивно ржавать. Процесс необратимый, ржавая арматура набухает, становится рыхлой (теряет прочность) и силой разрудувается и разрушает бетон изнутри. Бетон отлично держит нагрузки снаружи, и плохо выдерживает давление изнутри. Он крошится. Прошло несколько лет, арматура, вполне может быть уже хорошенько проржавела. Я не знаю, я чисто предполагаю

В итоге подведем итог

Крым изолирован. Если ситуация не изменится, если придумают что-то (я не знаю что, но может быть, моя фантазия ограничена) и орки найдут способ защищать свой сухопутный коридор от дронов, или наладят паромную доставку, или будут по воздуху возить бензин в Крым в товарных объемах (как это делали Западные страны в один маленький Западный Берлин), я тут просто напишу гы-гы-гы, т.к. с грузовой авиацией в РФ тоже не густо, да и летать в условиях что летают вражеские беспилотники и ПВО по ним активно пытается отстреляться, это как-то вообще смешно. Спросите пилотов азербайджанского авиалайнера что пытался сесть в Грозном. Хотя этих героев уже кончено не спросите.

А если не будет никакой логистики и никакого снабжения, то рано или поздно РФ придется сделать жест доброй воли и вернуть Крым Украине. Я не знаю когда это случится. Через 2 месяца? Через 9? Или через 2 года? Но это неизбежно. Диагноз тут понятен, это как у человека, обнаружили неизлечимую болезнь, но не очень понятно, сколько он еще проживет. Может пару месяцев, может год, но он обречен. Но он может и под автомобиль попасть и тогда прогноз не сработает. Или изобретут чудо-лекарство. Но этот пациент явно кандидат в реанимацию.

Крым будет наш. Не наш, в смысле как это звучит от меня гражданина США (и Узбекистана остаточно), а наш, Украинский, наш как возврат законной территории демократическому государству, части демократического мира

С тревогой думаю об одной знакомой, которая радостно приобрела какую-то там недвижимость в Крыму, типа где винодельни не хуже чем в Напе, и как она во всеуслышанье радовалась своей покупке краденого. Как она там, продолжает радоваться покупке попивая вино у себя на фазенде? Я ж ей целый пост посвятил, похвалил за смелость в чистосердечном признании что является воровкой.