Трамп, Вэнс и Путин 'проиграли', но для Украины есть нюанс: что означает победа Мадьяра на выборах в Венгрии – Politico

Выборы в парламент Венгрии стали финальной точкой в многолетнем правлении премьер-министра Виктора Орбана. Поражение, которое нанесла орбановской партии "Фидес" оппозиционная "Тиса" Петера Мадьяра было настолько сокрушительным, что его еще ночью, до завершения подсчета голосов, признал сам пока еще действующий глава венгерского правительства.

Однако на ощущение триумфа после выборов, к которым было приковано внимание значительной части мира, от России до США, имеют право не только представители венгерской оппозиции, да и горечь поражения Орбану точно есть с кем разделить. Кто и почему выиграл от смены власти в Венгрии, а для кого результаты выборов стали катастрофой, пишет Politico.

Орбан проиграл Мадьяру

Парламентские выборы 12 апреля в Венгрии положили конец 16-летнему правлению лидера "Фидес" Виктора Орбана. Партия пока еще действующего премьер-министра страны заняла второе место, тогда как оппозиционная"Тиса" будет иметь конституционное большинство в парламенте: предварительно, речь идет о 138 мандатах из 199.

"Венгры сегодня сказали "да" Европе, они сказали "да" свободной Венгрии", – сказал Мадьяр своим поклонникам в выступлении в ночь выборов, призвав Орбана и его команду немедленно подать в отставку.

Орбан поражение признал и заявил, что "Фидес" "будет служить нашей стране и венгерской нации как оппозиция". От его партии в новый парламент предварительно попадают 55 депутатов.

Однако, пишет Politico, перечень победителей этих выборов не ограничивается оппозиционной "Тисой" и ее избирателями, а в списке проигравших – не только "Фидес" и поклонники Орбана. Голосование в Венгрии имело большое значение далеко за пределами этой страны.

Кто выиграл вместе с "Тисой" и Мадьяром

К тем, кто имеет полное право праздновать "победу" после выборов в Венгрии, Politico относит президента Европейской Комиссии Урсулу фон дер Ляйен и президента Европейского Совета Антониу Кошту .

Оба представителя руководства Евросоюза с облегчением могут попрощаться с Орбаном, который злоупотреблял правом вето, блокируя критически важные решения Брюсселя – включая финансовую поддержку Украины.

"Орбан также был одним из самых громких антагонистов Брюсселя, подпитывая евроскептицизм, подрывая верховенство права внутри страны и неоднократно сопротивляясь законодательству ЕС, что представляло собой прямой вызов способности Комиссии обеспечивать выполнение своих правил. "Венгрия выбрала Европу. Европа всегда выбирала Венгрию. Страна возвращает себе европейский путь. Союз становится сильнее", – сказала фон дер Ляйен через несколько минут после того, как Орбан признал поражение", – пишет Politico.

Преимущественно выиграла от такого выбора венгров и Украина, считает издание. Ведь именно Орбан в декабре 2025 года заблокировал ранее согласованный кредит для Украины в размере 90 млрд евро – несмотря на то, что ранее согласовал его.

Согласование кредита для Украины Орбан отозвал под предлогом якобы умышленного блокирования Киевом импорта российской нефти в Венгрию через нефтепровод "Дружба". Причиной того, что поток российской нефти на венгерские НПЗ прекратился, венгерский премьер называл не повреждение российскими ударами инфраструктуры нефтепровода, а якобы стремление президента Украины Владимира Зеленского "повлиять на выборы путем ослабления экономики Венгрии".

Поэтому для Украины сохранение Орбаном должности означало бы продолжение блокирования финансирования, что критически необходимо для продолжения защиты от российской агрессии.

Зеленский был среди первых лидеров, поздравивших Мадьяра с победой.

"Украина всегда стремилась к добрососедским отношениям со всеми в Европе, и мы готовы развивать наше сотрудничество с Венгрией", – заявил он, добавив, что Киев готов к "встречам и совместной конструктивной работе на благо обоих народов".

"Мадьяр хочет иметь хорошие отношения с Брюсселем и, вероятно, разблокирует кредит. Но для Зеленского это горько-сладкая победа, поскольку новый премьер-министр заявил, что он выступает против отправки венгерского оружия или наличности в Киев, а также против ускоренного вступления Украины в ЕС", – объяснили "двусмысленность" смены власти в Венгрии для нашего государства в Politico.

Издание пишет, что Мадьяр пообещал вынести вопрос членства Украины в ЕС на референдум, а это "фактически будет означать остановку процесса, учитывая значительные антиукраинские настроения в венгерском обществе, на которые ему нужно обратить внимание, чтобы сохранить поддержку".

Смена власти в Венгрии однозначно соответствует запросу среди молодых венгров. В возрастной группе до 30 лет более двух третей граждан хотели, чтобы Орбан потерял власть. Эти стремления люди демонстрировали во время массовых протестов перед выборами: сотни тысяч молодых венгров выходили на улицы, чтобы засвидетельствовать свою волю. Более того: в западных медиа появлялись материалы о том, что очень многие представители молодого поколения собирались уехать из страны в случае, если Орбан удержится у власти.

Журналисты и врачи Венгрии также, по версии Politico – в когорте победителей. Независимые медиа в орбановской Венгрии, где власть контролировала не менее 80% средств массовой информации, чувствовали себя очень скованно. Однако несмотря на все они сыграли важную роль в том, чтобы эпоха Орбана наконец закончилась. Именно журналисты раскрыли, как правительство Орбана работало над подрывом оппозиции через секретные службы страны, получили детали телефонных разговоров между Будапештом и Кремлем, во время которых обсуждались деликатные вопросы ЕС, писали о коррумпированности Орбана и его окружения.

"Врачи также будут в выигрыше, поскольку Мадьяр пообещал увеличить государственные инвестиции на 1 миллиард евро в год. Это обещание появилось после десятилетия недофинансирования в секторе здравоохранения, что привело к появлению списков ожидания, заброшенных больниц, нехватки оборудования и, наконец, к оттоку "мозгов", заявил Politico президент Венгерской медицинской палаты Петер Алмош.

Интересно, что ответственность за провалы в сфере здравоохранения правительство Орбана перекладывало на самих медиков: власть развешивала по стране билборды, на которых обвиняла врачей в недостатках системы.

Кто проиграл вместе с "Фидес" и Орбаном

Среди "неудачников" первыми Politico называет президента США Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Венса.

Последний приезжал в Будапешт менее чем за неделю до выборов, чтобы агитировать за Орбана. В своем выступлении Вэнс обвинял ЕС во вмешательстве в выборы.

Дональд Трамп пусть в Венгрию и не ездил, но по меньшей мере пять раз публично высказывался в поддержку Орбана за последние полгода. В частности, непосредственно перед выборами он даже обещал венграм экономическую поддержку в случае, если они проголосуют за "Фидес".

"Но слова поддержки были напрасными, что нанесло удар по Белому дому, который теперь потерял своего ключевого союзника в Европе из-за ухудшения трансатлантических отношений", – пишет Politico.

Свое "поражение" могут фиксировать также бизнесмены и аналитические центры, связанные с "Фидес".

"Сеть консервативных аналитических центров, которые финансирует правительство Орбана, готова потерять операционные средства. К ним относится Коллегиум Матиаса Корвинуса – аналитический центр, который возглавляет политический директор Орбана и который лоббирует институты ЕС в Брюсселе", – пишет Politico.

Среди близких к "Фидес" бизнесменов, доминирующих в частном секторе страны, издание называет друга детства Орбана Леринца Месароша и его зятя Иштвана Тиборча. Они могут потерять свой привилегированный доступ к фондам ЕС и государственным контрактам.

Мадьяр уже заявил, что создаст "бюро по восстановлению национального богатства", в котором юристы и полиция будут проводить расследования, чтобы вернуть государственные активы и посадить за решетку тех, кто участвовал в коррупции.

"Мы больше никогда не будем страной без ответственности", – сказал он.

Настоящим ударом стал проигрыш Орбана для Кремля: российский диктатор Владимир Путин потерял ценного союзника, а в придачу – еще и ценный источник инсайдерской информации в самом сердце ЕС.

"В течение последних месяцев венгерские и международные СМИ разоблачали тесные связи между Будапештом и Москвой, в частности телефонные разговоры между министром иностранных дел Петером Сийярто и его российским коллегой Сергеем Лавровым. Согласно этим сообщениям, они обсуждали внутренние дискуссии ЕС по санкциям против России, причем Сийярто якобы пообещал поделиться конфиденциальными европейскими документами через посольство Венгрии", – пишет Politico.

Своим выбором венгры "выстрелили в ногу" всему правому крылу Европы. Ведь именно по инициативе Орбана в 2024 году была создана ультраправая политическая группа "Патриоты за Европу" в Европарламенте, в этом его поддержали Герберт Кикль (Австрия) и Андрей Бабиш (Чехия). Блок объединяет национал-консервативные партии, выступающие против миграции, за суверенитет стран ЕС и часто критикующие военную помощь Украине.

И Орбан с его обещаниями "оккупировать" Брюссель и изменить институции изнутри, был ключевой фигурой этого ультраправого объединения.

Как писал OBOZ.UA, уже в ночь подсчета голосов европейские лидеры поздравили Мадьяра с победой на выборах.

Сам Мадьяр в своей победной речи требовал от Орбана безотлагательно уйти в отставку и заявил, что Венгрия снова станет сильным союзником в ЕС и НАТО.

