Вето в ЕС, офицеры ГРУ и нефтяной вентиль: что потеряет Кремль из-за разгромного поражения Орбана

Поражение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на парламентских выборах может существенно ослабить влияние Кремля в Европейском Союзе. В последние годы Будапешт оставался одним из ключевых союзников Москвы в ЕС, блокируя важные решения и продвигая выгодные для России инициативы.

Потеря этого политического рычага означает для Кремля серьезные геополитические последствия. Об этом пишет издание "Можем объяснить".

Потеря "вето" в ЕС

Венгрия во времена Виктора Орбана неоднократно блокировала решения Европейского Союза, которые требовали единодушной поддержки. В частности, правительство Будапешта тормозило санкционные пакеты против России и финансовую помощь Украине.

В феврале 2026 года Венгрия удерживала вето на новые санкции, связывая это с энергетическими интересами. А уже в марте Орбан заблокировал ключевой пакет финансовой помощи Украине объемом 90 миллиардов евро. После его поражения Кремль рискует потерять этот инструмент влияния на решения ЕС.

Энергетический рычаг

Венгрия является одним из крупнейших в Европе импортеров российских энергоносителей. Доля нефти, поступающей по трубопроводу "Дружба", достигала около 93% в структуре импорта страны.

Именно зависимость от российских ресурсов служила основой для пророссийской политики правительства Орбана. Смена власти может привести к пересмотру энергетического сотрудничества с Москвой и уменьшению ее влияния.

Лоббирование интересов олигархов

По данным журналистов, венгерские власти участвовали в процессах вывода российских олигархов из санкционных списков ЕС. В разговорах между главой МИД России Сергеем Лавровым и его венгерским коллегой Петером Сийярто обсуждались конкретные фамилии.

В частности, речь шла о сестре бизнесмена Алишера Усманова. Венгрия вместе со Словакией готовила предложения по снятию санкций, и в марте 2025 года ограничения с нее были отменены.

Активность российской разведки

Венгрия долгое время оставалась одним из центров активности российских спецслужб в Европе. С 2013 года в стране работал офицер Главного управления Генштаба РФ Антон Горьков, который занимался организацией пророссийских акций и установлением контактов с местными политическими группами.

Военный атташе Олег Смирнов координировал поездки венгерских деятелей в Россию, а впоследствии его сменил другой представитель российской военной разведки, который работал с медиа для продвижения кремлевских нарративов.

Дезинформационные кампании

Накануне выборов 2026 года в Венгрии активно действовали российские информационные сети. По данным расследований, кампанию координировал Сергей Кириенко.

В социальных сетях появлялись десятки аккаунтов с политической рекламой против оппозиционной партии "Тиса". В Twitter действовала сеть под названием "Матрешка", которая маскировалась под авторитетные СМИ. Также создавались сайты-двойники новостных ресурсов с фейковыми материалами против оппозиции.

Церковное влияние

Отдельным каналом влияния Кремля было сотрудничество через религиозные структуры. В 2019 году Виктор Орбан встречался с митрополитом Иларионом, который отвечал за внешние связи Русской православной церкви.

После переезда в Будапешт Иларион быстро получил венгерское гражданство, а представители РПЦ регулярно участвовали в публичной жизни страны. Венгрия также выступала против введения санкций ЕС против патриарха Кирилла.

Итак, поражение Орбана означает потерю для Москвы одного из ключевых союзников в Европейском Союзе. Кремль лишается сразу нескольких рычагов влияния — от блокирования решений ЕС до энергетических и информационных инструментов.

Дальнейшая политика нового правительства Венгрии определит, насколько быстро и глубоко произойдет этот разрыв, однако уже сейчас очевидно, что позиции России в Европе могут существенно ослабнуть.

Как сообщал OBOZ.UA, 12 апреля в Венгрии состоялись парламентские выборы. Их партия Орбана разгромно проиграла: по предварительным подсчетам, "Тиса" получает конституционное большинство.

Победа оппозиционной партии настолько убедительна даже до завершения подсчета голосов, что Мадьяра поздравил даже Орбан.

Зато лидер "Тисы" призвал своего оппонента и его правительство безотлагательно уйти в отставку, зато, считает Мадьяр, нужно создать "переходное правительство".

