"Героев УПА" — далеко не первое наименование современного военного формирования в честь деятелей украинского освободительного движения 1920–1950-х годов. Но именно оно вызвало политический скандал в Польше. На это уже обращал внимание Вахтанг Кипиани. Я же хочу подчеркнуть один важный аспект этой реакции.

Видео дня

15 июля 2025 года 31-й отдельной механизированной бригаде ВСУ было присвоено почетное наименование имени генерал-хорунжего Леонида Ступницкого. Звание генерал-хорунжего он получил посмертно в 1945 году решением Украинской главной освободительной рады за подписью председателя ее Генерального секретариата и Главного командира УПА Романа Шухевича.

При жизни Ступницкий был одним из создателей и ведущих командиров УПА на Волыни, а в 1943–1944 годах возглавлял штаб УПА-Север, которая действовала именно на тех территориях, которые сегодня являются предметом наиболее острых польско-украинских споров о прошлом.

Однако никакой заметной реакции с польской стороны это решение не вызвало. Несмотря на все возможные триггеры: "УПА", "1943 год", "Волынь".

Зато скандал вызвало само словосочетание "Герои УПА".

Это свидетельствует, что цель инициаторов нынешней кампании — не поиск ответственных за преступления против гражданского населения. Ведь с украинской стороны давно звучит предложение изучать деятельность конкретных руководителей украинского и польского подполья, анализировать их решения и действия и называть преступниками тех, кто действительно причастен к массовым убийствам гражданских. К таким Леонид Ступницкий не относится.

Проблема в другом. Часть польских политиков стремится представить преступной всю Украинскую повстанческую армию. А в преступной организации, по такой логике, не может быть героев.

Украина не может согласиться с таким подходом не только из-за его исторической безосновательности. От общего осуждения УПА очень легко перейти к осуждению самой борьбы украинцев за независимость. А это уже полностью совпадает с российской политикой, которая стремится лишить украинцев права на собственное государство — не только в прошлом, но и сегодня.