Орбан терпит разгром? Первые результаты подсчета голосов на выборах в Венгрии

В Венгрии завершилось голосование на парламентских выборах, явка на которых составила 77,8% и стала рекордной. Первые результаты подсчета голосов свидетельствуют о том, что оппозиция опережает правящую партию после подсчета 29,21% голосов.

Об этом сообщает Telex. Результаты уже начали поступать со 105 из 106 избирательных округов.

В целом, по состоянию на сейчас, в парламент проходят только три партии: "Фидес", "Тиса" и правая политическая партия "Наша Родина".

"Тиса" может получить 132 места в парламенте, а правящая партия "Фидес" – 59. Всего в парламенте 199 мест, еще 8 могут отойти "Нашей Родине".

Напомним: в Венгрии по состоянию на 20:00 по киевскому времени закрылись избирательные участки. Явка за полчаса до завершения голосования на парламентских выборах составила 77,8% и стала рекордной.

Опросы свидетельствовали, что партия Петера Мадьяра способна получить около 132 мандатов, что почти равно конституционному большинству.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выборов в Венгрии зафиксированы фальсификации на участках в пользу партии действующего главы правительства Виктора Орбана. Также поступали сообщения о возможных нарушениях во время голосования.

Мы рассказывали, что эти выборы называют самыми непредсказуемыми и судьбоносными за последние 16 лет. Виктор Орбан, который бессменно занимает должность премьер-министра с 2010 года, впервые столкнулся с реальной угрозой потери власти.

