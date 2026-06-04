Почти четверть века держал в 'рабстве' одноклассника: на Львовщине будут судить 'предпринимателя'. Фото

71-летнего жителя города Городок во Львовской области будут судить за трудовую эксплуатацию своего одноклассника. Преступник фактически удерживал потерпевшего в неволе, заставляя выполнять тяжелую физическую работу без оплаты.

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Это продолжалось почти четверть века – 23 года. Мужчину уволили только в конце сентября 2025-го после того, как работники миграционной полиции получили информацию о возможной эксплуатации человека, сообщили в Офисе генерального прокурора.

У мужчины забрали документы, а "платили" только едой и сигаретами

Предприниматель из Львовской области удерживал одноклассника в трудовом рабстве с 2002 до конца сентября 2025 года.

"Обвиняемый, воспользовавшись уязвимым состоянием знакомого, эксплуатировал его для выполнения физической работы, применяя как психологическое, так и физическое насилие", – рассказала пресс-служба.

Все началось с того, что более 20 лет назад сестра потерпевшего попросила найти отдельное жилье для 47-летнего брата, который злоупотреблял алкоголем. Бизнесмен, который когда-то учился с мужчиной в одной школе, предложил "оплачиваемую работу" по хозяйству с обеспечением проживания на собственной территории.

В итоге найм превратился в трудовую эксплуатацию: у рабочего забрали паспорт и лишили свободы передвижения.

За разнорабочий труд по хозяйству мужчина не получал денег: "работодатель" платил только продуктами, сигаретами и приютом, умышленно удерживая его в полной зависимости. Указания по работе бизнесмен давал лично или по телефону.

Потерпевший жил в непригодных условиях. С марта по октябрь его вывозили на территорию агропредприятия для охраны участка с озером и периодического ухода за свиньями. Там он жил в металлическом контейнере без окон, света, воды, отопления и туалета.

В холодное время года мужчину переселяли в хозяйственную постройку возле трехэтажного имения бизнесмена. Условия там были не лучше: бетонный пол, отсутствие воды, места для приготовления пищи и надлежащего туалета. Внутри стояла буржуйка, но тепло не задерживалось в так называемом жилье из-за неплотных дверей.

"Работодатель" игнорировал жалобы на здоровье, а за "некачественную" работу бил бывшего одноклассника палкой, кричал и унижал. У работника не было даже сменной одежды и постельного белья.–

Сейчас пострадавшему 72 года – почти треть жизни он провел в трудовой неволе. Медэкспертиза выявила у него сердечно-сосудистые заболевания, травмы рук, полное отсутствие зубов.

Сейчас мужчина находится в гериатрическом пансионате, где получает необходимое лечение и уход.

Прокуроры уже направили в суд обвинительный акт. Предпринимателю инкриминируют вербовку и перемещение человека с целью эксплуатации с использованием обмана, уязвимого состояния потерпевшего и насилия (ч. 2 ст. 149 УК Украины). Ему грозит от пяти до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества или без таковой.

Как писал OBOZ.UA, ранее в Киевской области правоохранители ликвидировали преступную группу, которая, по информации следствия, под прикрытием реабилитационного центра удерживала почти 60 человек в трудовом рабстве. Организовал криминальную схему руководитель общественной организации.

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