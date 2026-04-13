'Мы освободим страну': Мадьяр заявил, что Венгрия снова станет сильным союзником в ЕС и НАТО

Венгрия после проигрыша на парламентских выборах партии Виктора Орбана "Фидес" снова станет сильным союзником в ЕС и НАТО. А выстроенная пока еще действующим премьер-министром авторитарная система в стране будет демонтирована.

Об этом заявил в речи в Будапеште в ночь выборов лидер оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр. Победитель выборов в Венгрии призвал немедленно подать в отставку президента страны, верховных судей и генерального прокурора: они, по мнению Мадьяра, потеряли право занимать должности из-за пренебрежения обязанностями ради политической лояльности к Орбану.

Что сказал Петер Мадьяр

Мадьяр заявил, что убедительная победа его партии "Тиса" на выборах предоставила ему мандат на демонтаж авторитарной системы Виктора Орбана и возвращение страны к европейским ценностям.

Будущий премьер-министр страны уже в ночь выборов призвал президента Венгрии Тамаша Шуйока, генерального прокурора Петера Полта (среди решений которого было и снятие в 2024 году неприкосновенности с Мадьяра), а также верховных судей уйти в отставку. Все они, считает лидер "Тисы", поставили политическую лояльность к Орбану выше своих должностных обязанностей .

"Те, кто предал страну, должны взять на себя ответственность. Мы освободим Венгрию и вернем нашу страну. Венгрия снова станет сильным союзником в Европейском Союзе и НАТО. Место Венгрии было, есть и будет в Европе в течение тысячи лет", – подчеркнул Мадьяр.

После прихода к власти правительство Мадьяра собирается принять пакет антикоррупционных законов, необходимых для разблокирования более 20 миллиардов евро из фондов ЕС, которые были заморожены из-за проблем с верховенством права и коррупцией в Венгрии.

Лидер "Тисы" заявил: поскольку его партия получила конституционное большинство, запланированные изменения удастся провести "гораздо более мирным и плавным образом".

Будущий премьер также планирует ввести ограничения в два срока для пребывания на посту премьер-министра. Поэтому Орбан, который в целом занимал должность премьера пять сроков, из них четыре – подряд, не сможет снова возглавить венгерское правительство.

Мадьяр также пообещал привлечь к ответственности высокопоставленных чиновников за присвоение государственных активов и формирование нового класса чрезвычайно состоятельных лиц с политическими связями, в частности среди семьи и друзей Орбана.

Как сообщал OBOZ.UA, 12 апреля в Венгрии состоялись парламентские выборы. Их партия Орбана разгромно проиграла: по предварительным подсчетам, "Тиса" получает конституционное большинство.

Победа оппозиционной партии настолько убедительна даже до завершения подсчета голосов, что Мадьяра поздравил даже Орбан.

В ответ лидер "Тисы" призвал своего оппонента и его правительство безотлагательно уйти в отставку, вместо него, считает Мадьяр, нужно создать "переходное правительство".

