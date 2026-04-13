В Кремле назвали Венгрию 'недружественной' страной и заявили, что не будут поздравлять Мадьяра с победой

Кремль не будет поздравлять нового премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра с победой на парламентских выборах. Причина заключается в том, что Венгрия – "недружественная страна".

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков росмедиа. В то же время Петер Мадьяр поблагодарил Кремль за согласие принять выбор венгерских избирателей и сотрудничать с новым правительством Венгрии.

"Мы недружественным странам поздравления не отправляем. А Венгрия – недружественная страна, она поддерживает санкции против нас", – сказал Песков.

Он также отметил, что с премьер-министром страны Виктором Орбаном, который проиграл выборы, Россия вела диалог.

Что известно о результатах выборов в Венгрии

В Венгрии завершилось голосование на парламентских выборах, явка на которых составила 77,8% и стала рекордной. Первые результаты подсчета голосов свидетельствуют о том, что оппозиционная "Тиса" Петера Мадьяра опережает правящую партию "Фидес" Виктора Орбана после подсчета 98,93% голосов.

В целом по состоянию на сейчас в парламент проходят только три партии: "Фидес", "Тиса" и правая политическая партия "Наша Батькивщина".

"Тиса" получит 138 мест в парламенте, а правящая партия "Фидес" – 55. Всего в парламенте 199 мест, еще 6 отойдут "Нашей Батькивщине".

Как писал OBOZ.UA, Фицо поздравил Мадьяра с победой на выборах и заговорил об "общем интересе" в восстановлении "Дружбы". Политик "с уважением признал" решение избирателей и выразил готовность "интенсивно" сотрудничать с новым главой венгерского правительства.

Также мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский поздравил главу партии "Тиса" "с убедительной победой", подчеркнув, что Украина всегда стремилась к добрососедским отношениям со всеми в Европе и готова развивать сотрудничество с Венгрией.

