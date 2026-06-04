'У нас будет очень четкий график': Зеленский заявил о прогрессе на направлении переговоров о вступлении Украины в ЕС. Видео

Уже в этом месяце Киев рассчитывает на открытие переговорных кластеров относительно будущего вступления в ЕС. Украина сделала свою часть работы – теперь шаг за Европейским Союзом.

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Об этом в четверг, 4 июня, в традиционном вечернем обращении сообщил президент Владимир Зеленский. Соответствующее видео пресс-служба ОП опубликовала в YouTube.

Переговоры с Евросоюзом

Глава государства заявил, что есть прогресс на направлении наших переговоров с ЕС относительно членства в блоке.

"У нас будет очень четкий график возможностей для движения в переговорах, тем более после изменений в Венгрии. Сроки мы соблюли. И сейчас, уже в июне, мы очень рассчитываем перейти к открытию кластеров, которое Украина подготовила. Мы сделали эту свою часть работы. И сейчас шаг за Европейским Союзом", – сказал президент.

Он рассказал, что практически ежедневно представители Киева коммуницируют с европейскими коллегами. Каждая позитивная новость из ЕС очень важна "для мотивации всех наших людей" и подтверждает, что "Украина на правильном пути и что партнеры – с нами".

Оружие для защитников Украины и на экспорт

В четверг Зеленский провел "детальное и очень практичное" совещание, которое касалось вооружения: что именно необходимо для защиты в больших объемах и что именно можно отправить на экспорт, чтобы дополнительно усилить страну и наши связи с миром.

"Экспорт оружия должен стать долгосрочным источником экономической силы для Украины. Прорабатываем детали: СНБО, Министерство обороны, парламентский компонент, чтобы любые нормативные изменения не задерживались", – отметил глава государства.

Финансовый пакет поддержки от ЕС

Активная работа, в частности с правительством, продолжается, чтобы уже в июне Украина получила средства от Европейского Союза из пакета на 90 миллиардов евро.

"Мы бились за этот пакет, и он утвержден, и процедурно надо, чтобы уже сейчас, в летнее время, средства заработали на Украину – на нашу устойчивость, на нашу оборону, на помощь нашим людям, украинцам. И это будет", – уверен президент.

Дипломатия Украины

Зеленский анонсировал встречи "с некоторыми нашими наиболее состоятельными партнерами в Европе". Киев рассчитывает, что это принесет хорошие и сильные результаты.

"Приоритеты наши абсолютно четкие: ПВО для Украины, санкции против России за войну, наши совместные с партнерами производства оружия, политическое взаимодействие и реальная поддержка для украинцев, которые проходят через эту полномасштабную войну.

Украинцы должны чувствовать, что наше государство не одно в своей защите. И мы это обеспечиваем. Связи с миром – одна из основ нашей обороны, то, что значительно усиливает украинскую независимость", – подчеркнул президент.

Свое обращение он закончил словами благодарности: "Я благодарю всех, я благодарю каждого, кто с нами, кто с Украиной. Слава Украине!".

Как писал OBOZ.UA:

– 3 июня венгерский премьер-министр Петер Мадьяр заявил, что после нескольких недель интенсивных переговоров с Украиной есть договоренности о соглашении касательно расширения языковых, образовательных, культурных и политических прав венгерского меньшинства. Если Киев выполнит обязательства, Будапешт будет способствовать открытию первого кластера переговоров для вступления Украины в Европейский Союз.

– В тот же день ЕС начал подготовку к официальному открытию первого кластера – такую инициативу запустило председательство Кипра в Совете Евросоюза.

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