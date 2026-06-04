'Не бойтесь выйти из войны': Зеленский написал открытое письмо Путину

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал открытое письмо к российскому диктатору Владимиру Путину, в котором призвал его прекратить войну и начать прямые переговоры по ее завершению. Глава государства подчеркнул, что Россия не смогла достичь своих целей в Украине, а дальнейшее продолжение боевых действий только углубляет потери и истощает ресурсы Кремля.

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Письмо опубликовал Офис президента Украины. В нем Зеленский заявил, что почти половину из своих 26 лет у власти Путин провел в войне против Украины, а сама война стала его личным выбором, который история запомнит как конфликт без реальной причины.

Зеленский призвал Путина прекратить войну

Президент отметил, что за годы правления Путина отношения между Украиной и Россией кардинально изменились. Если раньше страны обсуждали торговлю и сотрудничество, то теперь главными темами стали удары, потери и война.

Зеленский отметил, что украинцы не хотят постоянного конфликта и хотят достичь справедливого мира. В то же время он подчеркнул, что Россия не смогла сломать украинское сопротивление, несмотря на расчеты Кремля на быструю победу.

Отдельно глава государства обратил внимание на потери российской армии. По его словам, только в мае Россия потеряла более 30 тысяч убитыми и тяжелоранеными, а такой уровень потерь сохраняется уже длительное время.

"Не бойтесь выйти из войны – это главное, что сейчас от вас требуется", – обратился Зеленский к Путину.

Украина предлагает переговоры и полное прекращение огня

В письме президент предложил провести личную встречу для обсуждения завершения войны. По его словам, переговоры могут состояться на территории нейтрального государства, в частности в Швейцарии, Турции или одной из стран арабского мира.

"Я предлагаю вам встречу. Все слышали, как ваши представители, улыбаясь, говорили, что я вроде бы могу приехать в Москву. Но после таких 26 лет украинскому лидеру в вашей столице, как и российскому лидеру в Киеве, делать нечего. Есть страны, которые традиционно принимают лидеров для решения вопросов войны и мира. Швейцария, Турция, страны Арабского мира – многие могут и хотят принять эту встречу.именно лидеры решают ключевые вопросы – так было и будет всегда. Я предлагаю определить четкую дату встречи", – обратился Зеленский к Путину.

Глава государства подчеркнул, что к переговорному процессу должны быть привлечены Соединенные Штаты и европейские партнеры как потенциальные гаранты будущей системы безопасности.

"Поскольку война идет в Европе, и нам в Украине нужны гарантии безопасности, и вы для себя хотите гарантий безопасности, логичным представляется участие тех, кто действительно может выступить гарантами. Мы считаем, что участие Европы нужно – тех, кто действительно имеет возможность влиять на ситуацию. Мы считаем, что Соединенные Штаты должны быть в процессе, и это то, что может определить конфигурацию новой архитектуры безопасности в нашей части мира", – отметил Зеленский.

Президент также заявил, что Украина готова к полному прекращению огня на период переговоров, а контроль за его соблюдением могут обеспечить США. Кроме того, Киев предлагает провести обмен военнопленными по формуле "всех на всех", а также решить вопрос возвращения гражданских граждан и детей, вывезенных во время войны.

Зеленский заявил об ослаблении позиций Кремля

Президент подчеркнул, что Россия все больше сталкивается с внутренними проблемами из-за войны. По его словам, россиянам не нравятся экономические трудности, дефицит топлива, рост цен и перспектива новой волны мобилизации.

Также Зеленский обратил внимание на международную изоляцию России, зависимость Москвы от Китая и военную помощь Северной Кореи. Он подчеркнул, что Украина продолжает получать поддержку партнеров, тогда как против России сохраняется санкционное давление.

"Мы перенесли войну на вашу территорию, и вы бы не справились с этим без помощи Северной Кореи. Вы первый правитель России, который был вынужден обращаться за помощью в Пхеньян. И сегодня вы полностью зависите от Китая – тоже впервые в истории России", – подчеркнул президент.

Глава государства заявил, что Украина готова бороться дальше, если Кремль не согласится на завершение войны, однако подчеркнул, что выбор о прекращении конфликта сейчас остается за Путиным.

"Если вы лично в своих мыслях не придете к идее, что эту войну пора завершать, Украина продолжит бороться за свое существование. У нас будут те, кто нас поддержит. Но и вам придется значительно больше бороться за ваше существование – не России, а ваше личное. И это не угроза от меня или Украины. Это факты российской истории, которые вы хорошо знаете: когда Россия устает, происходят изменения. Мы можем работать на такую усталость. Вы можете остановить свою войну", – подчеркнул Зеленский.