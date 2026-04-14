"Это были не мои выборы": Трамп прокомментировал разгромное поражение Орбана в Венгрии

Президент США Дональд Трамп прокомментировал поражение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на парламентских выборах. Он сделал это отвечая на вопрос журналиста о своем отношении к результатам голосования.

Интервью с американским президентом 14 апреля опубликовало итальянское издание Corriere della Sera. Журналист прямо спросил Трампа, разочарован ли он поражением Орбана, на что тот ответил, что это не его выборы, но назвал венгерского премьера своим другом.

"Он был моим другом, это были не мои выборы, но он был моим другом, хорошим человеком", – сказал Трамп.

Трамп также отметил политику Виктора Орбана в сфере миграции. По его словам, венгерский премьер "хорошо справился с иммиграцией" и не позволил, как он выразился, "людям приезжать и разрушать его страну". При этом он привел пример Италии, где, по его словам, ситуация развивалась иначе.

И тут он говорит в привычной для себя манере – резко и со сравнениями. Но суть проста: Трамп снова подчеркнул, что оценивает политиков через их миграционную политику.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в разговоре с Fox News объяснял позицию администрации. Он отметил, что поддержка Орбана была связана не с прогнозами выборов, а с его ролью в Европе. По словам Вэнса, венгерский премьер выступал против брюссельской бюрократии и, как он считает, защищал интересы США.

Парламентские выборы в Венгрии состоялись 12 апреля. По результатам подсчета 98,94 процента голосов первое место получила партия Тиса. Политическая сила Петера Мадьяра набрала 52,44 процента голосов и рассчитывает на 136 мест в парламенте.

Партия Фидес, которую возглавляет Виктор Орбан, получила 39,15 процента голосов и 56 мандатов. Ультраправая партия Mi Hazánk набрала 5,77 процента и проходит в парламент с шестью местами.

Накануне голосования Трамп открыто призывал поддержать Орбана. Он также заявлял, что США готовы способствовать экономическому развитию Венгрии в случае его победы.

Отдельно стоит упомянуть ситуацию с миграцией в Италии, которую упомянул Трамп. Еще в 2023 году в страну прибыли 125928 мигрантов. А всего за два дня сентября на остров Лампедуза добрались около 7000 человек, и ООН предупреждала о перегрузке инфраструктуры острова.

