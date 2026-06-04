Могут ли аннулировать бронь, если компания изменила реквизиты или название: объяснение

Иногда случается, что компания, где работник имеет бронь, меняет название или реквизиты. Если при этом код ЕГРПОУ тот же, а изменилось только название или форма собственности, бронь для работников продолжает действовать.

Видео дня

В каких случаях работнику могут аннулировать бронирование, рассказала медиа юрист АО "Марусяк и Партнеры" Адриана Чвартацкая. Также она объяснила, что должен сделать работник в переходный период, если происходит реорганизация предприятия.

Что известно

Во время военного положения некоторые категории военнообязанных могут оформить отсрочку от мобилизации, если для этого есть основания. Иногда предприятие, где работает военнообязанный и имеет отсрочку, меняет название, ЕГРПОУ или происходит реорганизация.

Так, юрист объяснила, что если компания, где изменила просто название или организационно-правовую форму и без изменения кода ЕГРПОУ, то отсрочка должна сохраняться и формально оснований для автоматического аннулирования бронирования нет.

"В таком случае предприятие остается тем же субъектом хозяйствования, а следовательно, решение о критичности и бронировании работников должны продолжать действовать", – отметила она.

В случае изменения названия компании юрист рекомендует сообщить об изменениях орган, который предоставил критичность, также обновлять данные через "Дію". И кроме того, проверять статус бронирования работников после регистрационных изменений.

Если же произошла реорганизация предприятия, предприятию приходится заново получать статус критичности и подавать новые списки на бронирование. Поскольку предыдущее бронирование, как правило, не переносится автоматически на правопреемника.

Юрист объяснила, что ключевая проблема заключается в том, что государственные органы при проверках часто смотрят только на бумаги и цифры в реестрах.

"Сейчас законодательство прямо не регулирует вопрос сохранения бронирования в случае реорганизации предприятия, поэтому в большинстве случаев органы власти ориентируются на формальные юридические признаки — прежде всего на код ЕГРПОУ и непрерывность существования юридического лица".

Отмечается, что в переходный период между ликвидацией предыдущей компании и переоформлением документов на новую работник может временно остаться без отсрочки. В этот период юрист советует работнику:

проверять актуальность отражения отсрочки в "Резерв+";

получить от работодателя подтверждение подачи документов на повторное бронирование;

иметь при себе документы, подтверждающие трудовые отношения и факт реорганизации предприятия;

контролировать внесение информации в соответствующие государственные реестры.

Отсрочка от мобилизации

Отсрочка от призыва по мобилизации предоставляется любому военнообязанному, который подтвердил основание для этого. Оформить ее можно онлайн через Резерв+ или же путем подачи документов в центр предоставления административных услуг.

Продлевается она обычно автоматически в Резерв+. Однако есть некоторые случаи, когда для продления отсрочки нужно повторно подать документы в ЦПАУ. В частности, как указано на сайте Министерства обороны Украины, это такие случаи: если ваша отсрочка не относится к перечню с автопродлением, а также если основания актуальны, но система не смогла подтвердить их в реестрах.

Отметим, основной нормативный документ, в котором прописаны вопросы военной службы и мобилизации, – Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Кто имеет право на отсрочку:

работники, которые забронированы за государственными органами предприятиями , учреждениями, организациями;

, учреждениями, организациями; лица с инвалидностью;

лица, признанные временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья;

лица, которые самостоятельно воспитывают ребенка;

лица, воспитывающие ребенка с инвалидностью или тяжелобольного ребенка, которому не установлена инвалидность;

лица, занятые постоянным уходом за больной женой, ребенком, родителями (своими или одного из супругов);

(своими или одного из супругов); лица, у которых на иждивении совершеннолетний ребенок с инвалидностью І или ІІ группы;

лица, у которых на иждивении дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки;

лица, у которых на иждивении 3 и более детей до 18 лет;

лица, имеющие жену (мужа) или родителей (своих или одного из супругов) с І или ІІ группой инвалидности;

опекуны лиц с инвалидностью или недееспособных лиц;

лица, имеющие несовершеннолетнего ребенка, если один из супругов проходит военную службу;

работники военного управления;

студенты, аспиранты, докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной форме (высший уровень образования);

(высший уровень образования); научные и научно-педагогические работники, работающие по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки;

работающие по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки; лица, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время участия в АТО (военнослужащие, добровольцы и т.д.).

Ранее OBOZ.UA писал о том, что означает отметка ВОС 999 в Резерв+ и является ли она препятствием для бронирования. Да, это чисто техническая запись, которая автоматически присваивается всем гражданам, которые перешли из категории призывников, но никогда не служили в армии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!