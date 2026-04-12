В Венгрии начались судьбоносные парламентские выборы: каковы шансы у Орбана. Все детали

В Венгрия 12 апреля проходят парламентские выборы, которые уже называют самыми непредсказуемыми и судьбоносными за последние 16 лет. Виктор Орбан, бессменно занимающий пост премьер-министра с 2010 года, впервые столкнулся с реальной угрозой потери власти.

Накануне дня голосования оппозиционная партия "Тиса" во главе с Петером Мадяром по результатам всех социальных опросов получала преимущество. Однако сложная избирательная система и ожидаемая рекордная явка электората может принести неожиданные результаты. OBOZ.UA следит онлайн за парламентскими выборами в Венгрии.

09:30 – министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто вместе с супругой уже проголосовал. Под фотографией он написал очевидную вещь, что проголосовал за партию "Фидес".

09:25 – в Гааге (Нидерланды) тоже образовалась очередь перед участком. По состоянию на 6:00 утра там уже находилось около 150 человек, которые ждали своей очереди, чтобы проголосовать.

09:15 – на избирательных участках за границей венгры показывают высокую активность. Например, в Штутгарте (Германия) избирателям даже пришлось выстоять в очереди, чтобы отдать свой голос.

09:00 – согласно данным официального портала Национального избирательного бюро, первые часы голосования в Венгрии демонстрируют высокую гражданскую активность. За первые два часа после открытия избирательных участков явка составила около 4%. Такие цифры сопоставимы с явкой на рекордных выборах 2022 года.

Как устроена избирательная система Венгрии

Избирательная система Венгрии считается одной из самых сложных в Европе. Она смешанная, но с сильным перекосом в сторону мажоритарной составляющей, что традиционно выгодно крупным партиям. 106 мандатов распределяются по одномандатным округам (мажоритарная система). Победитель в округе определяется в один тур: кто набрал больше всех голосов, тот и получает место в парламенте. 93 мандата распределяются по общенациональным партийным спискам (пропорциональная система). Чтобы попасть в парламент, партии нужно преодолеть барьер в 5% (для коалиций из двух партий – 10%, из трех и более – 15%).

Это уникальная венгерская особенность. Голоса, которые не принесли мандат, суммируются и добавляются к результату партии по национальному списку за проигравших кандидатов в округах. Победитель тоже получает бонус: лишние голоса победителя (разница между его результатом и результатом второго места + 1 голос) также уходят в "копилку" его партии по общенациональному списку. Это помогает лидеру гонки еще больше оторваться от преследователей.

Напомним, за день до выборов в Венгрии президент США Дональд Трамп заявил о готовности оказать масштабную экономическую поддержку Будапешту. Однако это произойдет только в случае победы Виктора Орбана.

Как сообщал OBOZ.UA, в пятницу, 10 апреля Трамп тоже агитировал граждан Венгрии. Он заявил, что полностью и безоговорочно поддерживает переизбрание Орбана на должность премьер-министра, потому что он "настоящий друг, борец и победитель".

