Образование, культура и политика: Украина и Венгрия согласовали 11 пунктов по правам нацменьшинств – медиа

Украина и Венгрия согласовали 11 пунктов относительно прав национальных меньшинств в Украине. Договоренности предусматривают изменения в сфере образования, а также расширение языковых, культурных и общественно-политических прав представителей нацменьшинств.

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О достигнутых результатах переговоров 3 июня заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. Речь идет о документе, который подытоживает договоренности между сторонами и попал в распоряжение Радио Свобода. В нем зафиксированы подходы, согласованные Киевом и Будапештом после длительных консультаций.

Ключевые договоренности

Значительная часть согласованных изменений касается системы образования. В частности, ученики классов с обучением на языках национальных меньшинств смогут использовать эти языки не только во время уроков, но и во взаимодействии между собой и с педагогами.

Учебные заведения, где работают такие классы или группы, получат статус "школы нацменьшинства". В этих заведениях позволят дублировать информацию на вывесках и в других общедоступных материалах на языках соответствующих меньшинств. Также предусмотрено, что директор или его заместитель должны владеть языком соответствующего меньшинства.

Официальные документы об образовании смогут дублироваться на языке меньшинства по просьбе родителей. Кроме того, для выпускников, которые учились на языке нацменьшинства, задания внешнего независимого оценивания могут переводить на соответствующий язык. Исключение составят тесты по украинскому языку и истории Украины.

В конце раздела об образовании указано: "Украинская сторона считает, что в пределах 11 пунктов стороны в целом достигли согласования основных подходов и формулировок в сфере образования".

Права и языки

Отдельный блок документа посвящен общественно-политическим и культурным правам национальных меньшинств. Согласно договоренностям, местные органы власти на территориях компактного проживания меньшинств смогут требовать знания соответствующего языка от работников или организовывать языковые курсы.

Также предусмотрена возможность использования языков меньшинств во время общения с местными органами власти. Представители нацменьшинств получат право пользоваться своим языком не только устно и письменно, но и в электронной форме.

Документ предусматривает обязательные консультации с представителями национальных меньшинств по законопроектам, которые касаются их правового статуса. Публичные мероприятия, в частности встречи с избирателями или спортивные соревнования, организованные для представителей меньшинств, могут проводиться на их языках.

Кроме того, в населенных пунктах со значительной долей нацменьшинств могут появиться дублированные официальные названия на зданиях органов местного самоуправления, областных советов и коммунальных предприятий. Во время избирательных кампаний агитационные материалы и разъяснения по голосованию также могут дублироваться на языках меньшинств. На местных выборах в местах их традиционного проживания это будет касаться и текстов избирательных бюллетеней.

Договоренности также позволяют дублировать названия улиц, площадей, скверов и других топонимических объектов на языках национальных меньшинств. Их символика может использоваться во время официальных государственных мероприятий при условии, что она не будет доминировать над государственной символикой Украины и будет соответствовать законодательству.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Венгрия, которая ранее блокировала продвижение украинской заявки, уже готова отказаться от своей оппозиции. Открытие первого переговорного кластера запланировано на 15 июня во время межправительственной конференции в Люксембурге.

Президент Владимир Зеленский также говорил о том, что Киев рассчитывает уже в ближайшие недели открыть первый переговорный кластер и в дальнейшем последовательно работать над всеми другими направлениями переговорного процесса для будущего членства в ЕС. Зеленский отмечал, что Киев работает, чтобы в июне и в течение лета достичь прогресса.

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