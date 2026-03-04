'Они не являются важным фактором': Гегсет очертил роли России и Китая как союзников Ирана. Видео

Министр обороны США Пит Гегсет заявил, что Вашингтону нечего сказать ни Москве, ни Пекину в ответ на призывы прекратить операцию против Ирана. США будут продолжать проводить удары.

Об этом он заявил во время своей пресс-конференции. По его словам, Штаты заинтересованы только в том, чтобы не позволить Ирану получить ядерное оружие.

"У меня нет для них никакого послания, и они здесь на самом деле не являются важным фактором. И наша проблема не в них. Она касается ядерных амбиций Ирана", — сказал он.

Что еще говорил министр

В то же время глава Пентагона отметил, что иранская кампания длится всего четыре дня, однако уже заметны изменения на поле боя, "пыль оседает, и прибывают новые силы". Штаты "возглавляют" кампанию, однако вместе с Армией обороны Израиля, которая является чрезвычайно мощной силой, их действия представляют сокрушительную угрозу для радикальных иранских исламистских противников.

"Мы потратим все необходимое время, чтобы добиться успеха. Иран "поджарен", и они это знают, или по крайней мере довольно скоро они это поймут", — добавил он.

Оборона КСИР прорвана

В то же время председатель Объединенного комитета начальников штабов США Дэн Кейн заявил о резком ослаблении военного потенциала Ирана и анонсировал расширение операции вглубь страны. По его словам, после установления локального превосходства в воздухе американские силы переходят к новой фазе ударов.

По его словам, количество пусков иранских баллистических ракет уменьшилось на 86% от первого дня боевых действий, в частности за последние сутки – еще на 23%. Запуски ударных дронов сократились на 73%.

Напомним, 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о превентивном ударе по Ирану. К атаке также присоединились Соединенные Штаты.

Израильские чиновники заявили, что во время ударов по правительственному кварталу в Тегеране были ликвидированы лидер Ирана Али Хаменеи и еще несколько высокопоставленных представителей иранского военно-политического руководства.

В свою очередь в ответ Иран осуществил ракетный обстрел Израиля. Также иранские военные нанесли ракетные удары по странам Ближнего Востока, в частности по Катару, Бахрейну, ОАЭ и Кувейту, где размещены базы США.

В то же время авиация Воздушных сил США и Израиля также атаковали объекты в Иране, в сети появились спутниковые снимки иранских авиабаз после ударов США и Израиля.

Между тем Тегеран заявил, что будет "защищаться без всяких ограничений".

