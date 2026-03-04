Таможеннику перевели на карточку более двух миллионов, которые он "забыл" задекларировать: его тесть – генерал СБУ

Леонид Негрич, бывший заместитель председателя Закарпатской таможни, уже после увольнения вызвал интерес у работников НАПК. Они проверили его декларацию за 2024-й и нашли нарушения на несколько миллионов гривен. При этом, как стало известно OBOZ.UA, работники НАПК не анализировали доходы тестя и тещи бывшего таможенника.

Негрич, который якобы живет в доме жены, судя по количеству купленной недвижимости, имеет родственников-миллионеров. При том, они, как и сам Негрич, еще недавно получали зарплату из государственного бюджета.

О том, что известно о таможеннике, у которого НАПК нашло нарушения, а также его семье, – читайте в материале OBOZ.UA.

Кто такой Леонид Негрич и что о нем известно

Леонид Негрич в свои 42 года успел поработать заместителем начальника и Волынской таможни, и Закарпатской таможни. Он уже становился героем журналистских расследований. Еще в 2016-м "Слідстфо.Інфо" обратило внимание, что таможенник с относительно небольшой зарплатой живет в дорогом доме.

Чиновник до сих пор проживает в пригороде Киева, а на работу ездил в наиболее желаемые для таможенника регионы: возле западной границы страны. В декларации за 2024-й он не указал ни одного жилья, кроме дома своей, вероятно, уже бывшей жены. В мае 2024-го Дарницкий райсуд Киева удовлетворил иск Леонида Негрича и развел его с женой Олесей.

В отчете НАПК говорится, что Негрич продолжил жить в доме своей уже экс-супруги. Ведь недалеко от него он регулярно тратил деньги в торговых заведениях с. Безугловка. О других объектах недвижимости он не сообщал.

Речь идет о доме площадью 257,6 кв.м, который Олеся Негрич купила в 2014-м в селе Безугловка, когда ее муж уже работал на таможне. В 2017-м пара купила соседний участок и значительно расширилась. Теперь на их территории находится бассейн, который четко видно из космоса.

Кстати, в pinterest еще семь лет назад появился аккаунт "Леонид Негрич" (на русском), в котором мужчина, очень похожий на таможенника, подбирал идеи для обустройства бассейна и двора.

Но проблемы с НАПК у чиновника возникли не из-за дома, который приобрели во времена его работы на государство. При проверке его счета оказалось, что он не указал миллионов гривен (и это только за один год), которые поступали на его карточку через пополнение.

В частности, он получил на свой счет в "Привате" 478,3 тыс. грн и использовал средства на свои нужды. НАПК не удалось установить происхождение 318 тыс. грн. Тогда как более 160 тыс. грн чиновник получил через переводы от физлиц. "Субъект декларирования предоставил объяснения, которые не опровергают нарушения", – говорится в отчете НАПК.

На счет в "А-Банке" он получил 112,2 тыс. грн, которые так же потратил. В сумме это уже более полумиллиона гривен, происхождение которых чиновник объяснить не смог. И это только те средства, которые нужны были ему на текущие нужды.

А такие потребности значительные. На счет уже в третьем банке, в ПУМБ, он получил еще почти 1,1 млн грн. Из них почти половина – из неустановленного источника. Также не удалось выяснить, откуда у чиновника взялась такая сумма. Еще 180 тыс. грн Негрич получил на свой счет в "Универсал Банке", 146 тыс. грн – на счет "Райффайзен Банке".

Кроме того, он сам пополнял свои карты на общую сумму 832,6 тыс. грн. Часть такого "пополнения" может объясняться внесенными коррективами в декларацию (сократился объем сбережений в наличке). Но по меньшей мере 317 тыс. грн, которые он положил на свой счет, ему должно было бы не хватить. Откуда взялись эти средства, чиновник не смог объяснить НАПК. Поэтому в результате в решении органа говорится о том, что задекларированные сведения не соответствуют действительности на общую сумму в 2,3 млн грн.

НАПК не обратили внимание на богатых родственников таможенника

У Негрича влиятельный тесть – Михаил Глуговский, 70-летний генерал-майор, который до 2017-го был заместителем председателя СБУ (во времена Василия Грицака). После увольнения генерал указал, что хранит на счету в "Ощаде" 390 тыс. грн, также у него есть 12 тыс. долларов в ПриватБанке, и еще 12 тыс. долларов и 85 тыс. грн наличными. В 2024-м мужчина получил 24 тыс. грн субсидии, и он, и его жена – на пенсии, хотя генерал имеет незначительный доход от "Стар Вей Медиа".

Однако, Глуговский и его жена Светлана на пенсии, очевидно, не имеют проблем с деньгами. В 2024-м Света Глуговская купила новенький Volvo EX30. Такая машина стоит как минимум 1,7 млн грн. Тогда как Михаил Глуговский после увольнения купил себе Mercedes-Benz GLS 2016 г.в. В декларации он указал его стоимость в 1,2 млн грн. Тогда как сейчас такая машина в среднем стоит около 1,8 млн грн (41,5 тыс. долларов). С 2022-го в Ворзеле на бывшего чиновника СБУ оформлен дом площадью 277,8 кв.м.

В 2023-м он стал владельцем уже третьего паркоместа в ЖК "Парус". В этом же ЖК с конца 2022-го квартирой площадью 129,2 кв.м владеет Светлана Глуговская. Сейчас недвижимость такой же площадью в этом ЖК стоит около 270 тыс. долларов. Женщине также с конца 2017-го принадлежит два паркоместа на Печерске в ЖК "Подвысоцкий".

Своей младшей дочери Юлии Глуговской на ее 18-летие, в 2023-м, подарили двухкомнатную квартиру недалеко от родителей, но в значительно более скромном доме по ул. Герцена, 7. Тогда же ей презентовали и земельный участок рядом с домом родителей в Ворзеле.

OBOZ.UA продолжит рассказывать о состоянии бывших и действующих таможенников, а также членов их семей.