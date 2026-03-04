Первый миллион, давление звездной династии и встреча с любовью. Как живет младшая дочь Ольги Сумской, которая ушла из актерства в бизнес

Анна Борисюк, дочь известной звездной четы Ольги Сумской и Виталия Борисюка, тоже пошла по пути творчества, выбрав актерство. Но осенью прошлого года стало известно, что она оставляет профессию и начинает собственное дело. Анна занялась разработкой спортивной одежды, основав собственный бренд.

Мы пообщались во время премьерного показа фильма "Мавка. Настоящий миф", который состоялся в столичном Дворце "Украина". Позже по секрету узнали, что в свое время Анна тоже пробовалась на одну из ролей в эту ленту. Однако, похоже, совсем не жалеет, что не прошла пробы.

– Аня, что сейчас происходит в вашей жизни?

– Я ушла из профессии. Это решение не было спонтанным – оно долго зрело. Но, честно говоря, реальность оказалась немного сложнее, чем представляла. Хотя сам переход в бизнес произошел органично. Просто в какой-то момент поняла: надо пробовать что-то другое. Это был некий вызов на фоне тех событий, которые тогда переживала. Хотелось проверить себя в новой роли, посмотреть, смогу ли. Во мне всегда была эта внутренняя двойственность: с одной стороны – хорошо на знакомой территории, с другой – постоянное ощущение, что хочется иного. Мне сложно давались окончательные решения, долго взвешивала, анализировала, сомневалась. Но именно этот шаг стал неким спасением – исчезло пространство для бесконечных колебаний.

– Ваша мама, рассказывая нам в интервью о вашем новом увлечении, призналась, что помогла вам финансово начать дело. Также упомянула, что рядом с вами – подруга-одноклассница, которая поддерживает.

– Да, это правда. Мама меня очень поддержала – и морально, и финансово. Без нее все было бы сложнее. Подруга тоже подставила плечо – когда начинаешь, такая поддержка бесценна. Но дальше начинается другой этап – продвижения. И здесь уже все значительно сложнее, потому что конкуренция огромная. Рынок переполнен, выбор у людей огромный, и в этом многообразии очень непросто найти свою нишу. К тому же обычно за подобными проектами стоит команда. А я пока что – "и швец, и жнец, и на дуде игрец". Почти все делаю сама. Хотя, если честно, иногда так даже проще. Мне сложно делегировать, впускать кого-то в процесс – я перфекционистка.

От кого у меня этот талант к дизайну? Думаю, от бабушки по папиной линии. Она была конструктором одежды, всю жизнь проработала на киевской фабрике "Дана". Я с детства видела ткани, лекала – и, видимо, что-то тогда уже откладывалось внутри. А позже, мне кажется, просто проснулись гены. По сути, это такое же творчество, как и актерство. Просто другой способ самовыражения. И сейчас мне важнее не столько актерство как профессия, сколько артистизм – умение чувствовать, видеть детали – это же все можно реализовывать не только на сцене. Вернусь ли к актерству? Не знаю. Возможно, но пока сомневаюсь. Иногда кажется, что это совсем не мое. Хотя спектакли у меня время от времени бывают.

Возможно, на меня как-то повлиял университетский опыт – не знаю. Однако не хочу ни на что перекладывать ответственность. Потому что, согласитесь, если ты действительно горишь профессией, тебя ничто не остановит – ни обстоятельства, ни страхи. Просто сейчас такой этап в моей жизни: хочу большего.

– Как отнеслись к вашему решению уйти из актерства родители?

– Абсолютно нормально. Они как никто знают, что это за актерский путь – красивый снаружи и очень непростой изнутри. Кроме того, они видят, что мне хочется отойти от статуса "дочь известных актеров". Потому что в наших реалиях это часто воспринимается как определенная спекуляция: мол, все с ней понятно. Постоянно возникает ощущение, что ты что-то должен доказывать. Не просто делать дело, но и убеждать всех, что ты здесь не из-за фамилии. А я не хочу ничего доказывать. Я прихожу заниматься творчеством. Но творчество – это не то, что мгновенно измеряется и сразу всем очевидно. За него надо бороться. И в какой-то момент я поняла: мне не интересно.

С другой стороны, невероятно счастлива, что родилась именно в этой семье. Для меня большая честь – быть частью актерской династии. Но у нас в семье нет этой сакральности, мол, если не продолжаешь профессию – предаешь традициям. Я по-своему продолжаю эту историю. Просто в другой форме. И, возможно, это прозвучит амбициозно, но хочу стать первым миллионером в этой династии. Не знаю, откуда у меня это. Сейчас мне больше всего нужны вера и четкое видение. Понимание, куда иду. И, конечно, амбиции – а они у меня большие. И именно они часто загоняют в фрустрацию. Потому что когда планка высокая, а реальность диктует совсем другие темпы и возможности, возникает внутренний конфликт. Ресурсов – меньше, чем нужно. И сил иногда тоже не хватает. Однако я все равно стараюсь.

Кто меня поддерживает, когда непросто? Если честно – прежде всего я сама. Родители, конечно. Мой парень помогает. Но фундамент все равно внутри. Я осознала, что должна быть своей же опорой. Люди тянутся к тем, у кого есть внутренний стержень. Даже если внешне ты уязвим, даже если не кажешься сильным. Я вообще думаю, что слабость – это очень интересная вещь. Ее можно прожить как проклятие, мол, меня недооценили, обидели, бросили. А можно как точку роста. Потому что сила не появляется на пустом месте. Она рождается там, где когда-то было ощущение бессилия, одиночества. Ты проходишь через это, тебе больно, а потом вырастаешь. И тогда то, что когда-то казалось слабостью, становится топливом для движения.

– Аня, если не дизайнерство, то на чем, на ваш взгляд, вы можете заработать первый миллион?

– Ну, сначала нужно просто себе позволить не руководствоваться страхом, не руководствоваться жадностью. Не идти в бизнес ради денег, потому что ничего не получится. И даже если и получится, это не даст ощущения наполненности. И даже пошла не для того, чтобы доказать себе что-то. А ради того, чтобы увидеть настоящую себя. В какой-то момент ты просто чувствуешь эту линию – свое направление. Внутреннюю вспышку, которую не спутаешь ни с чем. И все, ты идешь по этому зову. Это путь не может быть легким. Когда трудно, когда через слезы, через неуверенность, через сомнения – тогда приобретает вес. Ты растешь в процессе. Для меня это вообще скорее квантовый скачок, чем постепенное движение. Я понимаю, что для большого результата нужны и большие ресурсы – и финансовые, и внутренние. Нужно много денег, много веры в себя. Но это тоже накапливается.

– Приносит ли ваш бизнес прибыль уже сейчас? Вы живете за его счет? Или, возможно, вас поддерживают родители?

– Пока что бизнес не приносит прибыли. Если честно – продаж еще фактически не было. То есть сейчас я с него ничего не получаю. Живу пока за счет спектаклей – актерство меня все еще кормит. И, конечно, бывает, что помогают родители – не скрываю этого. Это поддержка, за которую благодарна, но понимаю, что это временно. Бизнес я планирую перезапустить – уже по-настоящему, системно. Не рассчитываю на быстрый эффект: понимаю, что это может занять год, два. Возможно, и больше. Но хочу выйти мощно. Условно говоря, не царапать скалу, а ударить так, чтобы откололся большой кусок. И в то же время я реалистка: все предприниматели, с которыми говорила, признаются, что проходили порой через страшные убытки. Ни у кого не было с первого раза какого-то сказочного взлета – такого успешного успеха. Потому что никогда такого не происходит сразу. Нужно время.

– Как вам фильм "Мавка. Настоящий миф"?

– Фильм, на самом деле, вернул веру в украинское кино. Абсолютно новые лица. Я узнаю людей, с которыми училась в университете, на одной параллели. И очень рада за них. Прежде всего потому, что всегда верила в этих людей. И теперь вижу, как они реализуются – и на сцене, и на экране. Также вижу, как мы приближаемся к новым нарративам, как положительно меняется отношение к украинским актерам в Украине. Думаю, со временем появятся мощные профсоюзы, которые будут защищать права актеров и режиссеров. Потому что это не то, что очень нестабильная профессия – в ней все время было мало защиты, мало ощущения надежности.

– Аня, как давно виделись со старшей сестрой Тоней, которая сейчас находится в России?

– Мы очень давно не виделись – еще с начала полномасштабного вторжения. Племянникам сейчас восемь и пять лет, и очень больно наблюдать за ними только через видео, видеть, как быстро они взрослеют. Кто для меня Тоня? Моя вторая мама. Конечно, мы и подруги, и так тоже можно сказать, но она всегда была для меня гораздо больше. Мама чаще общается с ней, а мне не всегда легко делиться эмоциями на расстоянии – значительно проще вживую. Я надеюсь, что когда-то мы позволим себе поверить в большее – во встречи, в совместные моменты, в простую возможность быть вместе. Знаю, что не прощу себе, если этого не произойдет. Я не завожу много друзей вне семьи. Мои друзья – это моя семья.

У меня на самом деле очень мало подруг – от силы три. Есть одна, которая самая близкая. Еще одна – тоже очень хорошая подруга, но она сейчас за границей. Мы учились вместе – сперва в школе, потом в университете. Это люди, которых я знаю давно, с которыми есть история. Я никого не подпускаю близко. Доверяю только своей семье. Видимо, такой у меня характер, потому что очень чутко вижу людей. Люди бывают разные – сегодня одни, завтра другие. И я это замечаю. Ценю качество, а не количество.

– Вы упомянули о парне. Кто он? По профессии – актер?

– Нет, он не актер. Но пока не хочу много о личном рассказывать – берегу эту свою часть. Мы встречаемся уже полгода, живем вместе – я съехала от родителей. У нас все очень просто, скромно, без пафоса: мы только начали строить совместную жизнь, учимся быть рядом в быту, в планах. При этом мы очень похожи – в ценностях, в темпе.

