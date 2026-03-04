'Ракеты и 'Шахеды' из Ирана не должны разрушить жизнь': Зеленский провел разговор с королем Иордании

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с королем Иордании Абдаллой II. Стороны обсудили ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке и в регионе Залива на фоне обострения из-за иранских ракет и дронов.

Глава государства отметил необходимость координации международных усилий, чтобы не допустить расширения войны. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Президент Украины отметил, что Киев внимательно следит за развитием событий на Ближнем Востоке и изначально занимает принципиальную позицию.

"Говорили с Королем Иордании Абдаллой II о ситуации на Ближнем Востоке и в регионе Залива. Мы в Украине внимательно следим за всеми событиями и с самого начала заняли принципиальную позицию", – говорится в сообщении.

Зеленский также выразил поддержку и солидарность с народом Иордании и странами региона, подчеркнув важность совместных действий для стабильности.

По словам главы государства, сегодня критически необходимо координировать усилия как в Европе, так и на Ближнем Востоке для укрепления безопасности и недопущения дальнейшей эскалации.

"Ракеты и "шахеды" из Ирана не должны разрушить жизнь, и важно, чтобы война не расширялась", – отметил он.

Ранее президент сообщил, что Украина предоставит экспертную помощь государствам Ближнего Востока и Персидского залива в сфере защиты своего воздуха от иранских ударных беспилотников. Таким образом наше государство проявит фактическую солидарность со "всеми, кто противостоит распространению насилия Тегераном".

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский выразил позицию Украины относительно последних событий на Ближнем Востоке и в регионе Залива. Он отметил, что украинцы никогда не угрожали Ирану, однако иранский режим добровольно стал партнером России в поставках ударных дронов и другого оружия.

