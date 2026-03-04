'Оборона Ирана прорвана': генерал армии США анонсировал продвижение вглубь страны. Видео

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн заявил о резком ослаблении военного потенциала Ирана и анонсировал расширение операции вглубь страны. По его словам, после установления локального преимущества в воздухе американские силы переходят к новой фазе ударов.

Об этом Дэн Кейн сообщил во время пресс-конференции в Пентагоне вместе с министром обороны США Пит Хэгсет. Его цитирует The Times of Israel

Генерал очертил ход операции "Эпическая ярость" и отметил существенное снижение интенсивности иранских атак.

По его словам, количество пусков иранских баллистических ракет уменьшилось на 86% от первого дня боевых действий, в частности за последние сутки – еще на 23%. Запуски ударных дронов сократились на 73%.

Дэн Кейн уточнил, что ключевыми целями операции являются нейтрализация баллистической угрозы Ирана, уничтожение или существенное ослабление его военно-морских сил, а также недопущение быстрого восстановления военного потенциала страны.

Генерал сообщил, что с начала кампании США нанесли удары более чем по 2000 целям, а более 20 иранских военных кораблей были уничтожены, что фактически лишило Тегеран основного морского присутствия в регионе.

По его словам, это позволило Центральному командованию США установить локальное преимущество в воздухе на южном фланге иранского побережья.

"Мы начинаем расширять операцию вглубь страны, нанося удары все глубже по территории Ирана", – заявил генерал, добавив, что американские силы переходят от дальнобойных атак к более близким высокоточным ударам.

При этом он подчеркнул, что США имеют достаточный запас высокоточного оружия для продолжения кампании, однако отказался раскрывать конкретные объемы из соображений безопасности.

Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны США Пит Хегсет заявил, что США будут действовать в Иране "разрушительно, решительно и безжалостно" до победы. По его словам, операция "Эпическая ярость" только набирает обороты, и Тегерану стоит готовиться к поражению, ведь американские военные совместно с Армией обороны Израиля нанесут сокрушительный удар.

