'Он не понимает, что говорит!' Трамп набросился на Мерца, перекрутив его слова о ядерной программе Ирана

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в сети напал на канцлера Германии Фридриха Мерца из-за якобы ошибочной оценки последним ядерной программы Ирана. В частности, по словам американца, глава немецкого правительства якобы считает, что "Ирану нормально иметь ядерное оружие".

Также американскому президенту почему-то не понравилась экономика ФРГ. Соответствующее сообщение Дональд Трамп обнародовал в собственной соцсети Truth Social.

Он не понимает, что говорит

"Канцлер Германии Фридрих Мерц думает, что Ирану нормально иметь ядерное оружие. Он не понимает, что говорит! Если бы Иран имел ядерное оружие, весь мир оказался бы в заложниках!" – написал глава Белого дома.

Сам президент США считает, что делает "с Ираном то, что другие страны или президенты должны были бы сделать уже давно".

"Неудивительно, что дела в Германии такие плохие, как в экономическом, так и в другом плане!" – такими словами завершил свое сообщение Трамп.

Американец не уточнил, когда и где именно глава правительства ФРГ говорил, что "Ирану нормально иметь ядерное оружие".

Позиция Германии

Возможно, такие тезисы и звучали во время встречи Мерца и Трампа тет-а-тет. Так или иначе, но после той встречи президент США не критиковал ни своего визави, ни экономику его страны. А прилюдно канцлер Германии никогда не заявлял, что Иран может иметь ядерное оружие.

Наоборот, Мерц неоднократно заявлял, что Тегеран должен прекратить военную ядерную программу.

Что предшествовало

Возможно, слова Трампа были спровоцированы комментариями канцлера ФРГ относительно последних действий США и Ирана. А именно – по определению Мерца то, что сейчас делает глава Белого дома, не является деэскалацией конфликта, и не попытка достичь мира, а желание вызвать "масштабную эскалацию с неопределенным результатом".

Мерц и ранее предостерегал США и Израиль от ведения затяжной войны против Ирана. Такой конфликт, по словам Мерца, может привести к распаду иранского государства, новой волне миграции в Европу и серьезным экономическим последствиям.

Как сообщал OBOZ.UA, война США против Ирана вообще сыграла злую шутку с Трампом, следствием чего стало дистанцирование европейских представителей условного "MAGA-блока" от политики Вашингтона.

