Когда в 2021 году Сальвадор объявил биткоин законным платежным средством, большая часть мира отнеслась к этому как к экзотике в рамках одной маленькой центральноамериканской страны. Но очень быстро этому примеру последовала вся Латинская Америка. С июля 2022 по июнь 2025 года регион обработал почти 1,5 триллиона долларов криптовалютных транзакций, а в последнем отчетном цикле его крипторынок вырос на 63% год к году. Более быстрый рост показал только Азиатско-Тихоокеанский регион.

Видео дня

Большая часть объемов приходится на стейблкоины: в Бразилии, Аргентине и Колумбии покупки стейблкоинов составляют больше половины всех сделок "фиат-крипта" на биржах. Для жителей региона с высокой инфляцией и нестабильной валютой USDT и USDC работают как цифровой доллар в кармане — быстрее, чем банковский перевод, и без разрешения Центробанка.

Бразилия, Аргентина, Мексика: триллион долларов на троих

Бразилия — абсолютный лидер региона. С июля 2024 по июнь 2025 года страна обработала 318,8 миллиарда долларов в криптотранзакциях — треть всей латиноамериканской активности. Рост за год — 109,9%, и драйвером выступают уже не розничные спекулянты, а институциональные переводы: объём транзакций свыше миллиона долларов удвоился по сравнению с предыдущим циклом.

Аргентина идет второй с 93,9 миллиарда долларов, Мексика третьей с 71,2 миллиарда, за ними Венесуэла (44,6) и Колумбия (44,2). В совокупности топ-5 держит львиную долю регионального рынка, но интереснее другая цифра: по данным опроса Binance Research, в 2024 году число криптопользователей в регионе выросло на 116% и достигло 55 миллионов — это почти 10% всей мировой аудитории цифровых активов.

В Аргентине криптовалютой владеют 19,8% взрослого населения, в Бразилии — 18,6%, и среди миллениалов этот показатель превышает 21%. Для сравнения, в США криптой владеют примерно 28% взрослых, но темпы роста активных пользователей в Латинской Америке в три раза выше американских.

Без налога на прибыль?

Ключевое преимущество региона — территориальная система налогообложения. Налог платится только с дохода, полученного внутри страны. Если ваши операции происходят на Binance, Kraken или OKX и деньги не проходят через местные банки, доход от этих сделок налогом не облагается.

Парагвай. На сегодня одна из самых "чистых" юрисдикций для криптодержателя. Доход от операций на зарубежных биржах облагается по ставке 0%. Capital gains на криптовалюту как отдельный налог не существует, P2P-рынок активен и легален, ограничений на самостоятельное хранение нет. В марте 2026 года налоговая служба DNIT ввела обязанность отчитываться по транзакциям на сумму свыше 5 000 долларов в год — адреса кошельков, хэши, объемы. Но сама территориальная структура осталась нетронутой: отчётность не превращает освобожденный доход в налогооблагаемый.

Коста-Рика. Еще одна классическая территориальная юрисдикция. По позиции налогового управления Hacienda, криптовалюты считаются нематериальными активами, а принцип территориальности означает, что налогом облагается только доход из источников внутри страны. Отдельные операции физических лиц под специальный capital gains не попадают. При этом Коста-Рика — одна из немногих латиноамериканских стран, гдепокупка недвижимости за криптовалюту уже работает на практике: Национальный реестр позволяет регистрировать сделки, проведённые в криптовалюте, при условии что стороны фиксируют эквивалент в колонах или долларах. В регионе Коста-Бальена, вокруг Увиты, сформировался целый биткоин-ориентированный рынок недвижимости — Bitcoin Jungle.

Бразилия пошла другим путем. 12 июня 2025 года правительство ввело временную меру, которая заменила прогрессивную шкалу (15–22,5% в зависимости от объема) единой плоской ставкой 17,5% на всю криптоприбыль. Для мелких инвесторов это удар: раньше операции до 35 000 реалов в месяц (около 6 300 долларов) были полностью освобождены от налога. Крупные держатели, наоборот, выиграли — потолок опустился с 22,5% до 17,5%. Новая ставка распространяется и на активы в офшорных кошельках, и на self-custody, и на DeFi-операции, и на NFT-сделки. Бразильская Receita Federal явно закрыла последние "серые зоны".

Параллельно Бразилия сделала то, на что пока не решилась почти ни одна крупная экономика: признала криптовалюту легитимным средством расчётов и выстроила лицензированную инфраструктуру вокруг нее. Закон о виртуальных активах сделал Центральный банк основным регулятором отрасли, а традиционные банки вроде Itaú и необанки Nubank и Mercado Pago уже работают с криптоактивами своих клиентов. По данным Центробанка Бразилии, более 90% крипто-потоков в стране сегодня приходится на стейблкоины — то есть на реальные расчеты, а не на трейдинг.

Покупка недвижимости за крипту и путь к паспорту

Здесь возникает связка, которую пока не предлагает почти ни одна другая юрисдикция. Во Флорианополисе — технологической столице Бразилии и одном из самых быстрорастущих рынков премиальной недвижимости в стране — сделки за криптовалюту уже не редкость. Легальная база для этого есть: бразильский закон признаёт крипту как актив, позволяет её использовать в расчётах, а регистрационные органы принимают сделки, в которых стоимость зафиксирована в реалах или долларах.

Для нерезидента это открывает интересную комбинацию. "Золотую визу" можно получить через покупку недвижимости от 1 миллиона реалов (около 200 000 долларов в зависимости от курса), оформив ВНЖ сразу на всех членов семьи. В отличие от большинства европейских "Золотых виз", бразильская требует минимального физического присутствия в стране (14 дней за два года) и открывает путь к паспорту по натурализации уже через 4 года. А если ребёнок рождается в Бразилии, родитель получает право подать на натурализацию уже через год — jus soli в полном объеме.

То есть схема выглядит так: держатель биткоина, который десять лет назад купил монету по 500 долларов, может сегодня конвертировать часть портфеля в конкретную виллу на острове — и вместе с активом получить резидентство в одной из самых динамичных экономик Южной Америки. При этом новый плоский налог в 17,5% применяется к приросту стоимости самой крипты в момент ее продажи, а не к стоимости недвижимости как отдельного объекта.

Что остается за кадром

Территориальные системы Парагвая и Коста-Рики — это реальные возможности, но не налоговые индульгенции. Международный давление на прозрачность растет: DAC8 в ЕС, 1099-DA в США, рамочные стандарты CARF от ОЭСР, которые уже подписали 48 юрисдикций. Парагвай пока не присоединился к CARF, и это серьёзное конкурентное преимущество, но никаких гарантий, что так будет и через два-три года, нет. Коста-Рика тоже постепенно интегрируется в международную систему обмена налоговой информацией.

Для держателя криптокапитала это означает простую вещь: выбор юрисдикции — не одноразовое решение, а постоянная работа с правильно оформленной структурой. Паспорт, реальная экономическая привязка, RUC или CPF, корпоративная оболочка под активные операции — всё это важнее, чем абстрактная фраза "0% налог", которую охотно повторяют форумы и Telegram-каналы. Латинская Америка даёт ту степень свободы, которой в Европе уже нет ни в одной мейнстримной юрисдикции — Португалия ввела налог 28% на короткие криптосделки, сохранив льготы для долгосрочных, Испания применяет прогрессивную шкалу до 28% на прирост капитала от крипты, Германия облагает сделки менее года подоходным налогом до 45% и берёт солидарный сбор. Но эта свобода работает только там, где она оформлена по закону страны, в которой человек реально стал резидентом.

Десять лет назад тот же путь — переезд, резидентство, налоговая оптимизация — мало кто ассоциировал с Флорианополисом, Асунсьоном или Сан-Хосе. Сегодня это одна из самых обсуждаемых карт среди криптопредпринимателей. И в отличие от Дубая или Сингапура, где вход давно стоит сотни тысяч долларов в год только на поддержание статуса, в Латинской Америке окно всё ещё открыто.