Посол США в Украине уходит с должности из-за расхождения во взглядах с Трампом по поддержке Украины – FT

Посол США в Украине Джули Дэвис уходит в отставку. Причиной стали разногласия во взглядах с президентом Дональдом Трампом относительно сокращения поддержки Киева. В ближайшие недели она покинет должность и уедет из украинской столицы.

Об этом во вторник, 28 апреля, сообщила Financial Times со ссылкой на источники. Собеседники издания заявили, что Дэвис "разочаровалась в своей работе" из-за разногласий с главой Белого дома по поводу поддержки Украины, которая все больше ослабевает.

Напомним, что посол Джули С. Дэвис приступила к исполнению обязанностей временной поверенной в делах в посольстве США в Киеве 5 мая 2025 года. Она заменила на этом посту Бриджит Бринк.

Дэвис с 2023 года занимает должность посла США на Кипре и оставалась аккредитованной там в течение своего пребывания в Киеве. Она была "застигнута врасплох" сообщениями СМИ в октябре 2025 года о том, что Трамп выдвинул бизнесмена и спонсора Республиканской партии Джона Бреслоу на должность следующего посла на Кипре.

Источники FT также сообщили, что Дэвис хочет закончить 30-летнюю карьеру в дипломатической сфере.

"Действующие и бывшие американские дипломаты указали Financial Times на постоянный поток специалистов по украинским вопросам, которые ушли на пенсию, покинули дипломатию или были уволены после прихода Трампа к власти", – пишет газета.

