Пока был в плену, бывшая жена присвоила 4 млн грн государственных выплат и квартиру: военный обратился в суд и просит огласки

В Житомире бывший военнопленный Александр Плотицын заявил, что его бывшая жена якобы присвоила его государственные выплаты и незаконно переоформила его жилье. Женщина работает в полиции, и квартиру Александра без его ведома переоформила на бывшую тещу военного.

Об этом в сети рассказал сам Александр. В свою очередь адвокат Екатерина Воронюк добавила, что бывшая жена воина "лишила его всего, даже общения с собственными детьми".

Что говорит Александр Плотицын

"Пока я находился в плену, моя уже бывшая жена, сотрудница полиции Житомирской области (старший лейтенант) получила все причитающиеся мне государственные выплаты на сумму около 4 миллионов гривен. Кроме этого, по имеющейся у меня информации, без моего ведома было переоформлено и фактически отчуждено мое жилье – на ее мать", – отмечает Александр.

По его словам, теперь с него"требуют платить алименты" и"оказывают психологическое давление", и даже "хотели забрать военный автомобиль", подаренный бывшему пленному волонтерами из полиции. На Александра пишут"безосновательные заявления в правоохранительные органы", вызывают в полицию"по заявлению о якобы угрозах убийством".

Относительно последнего – Александр отрицает любые угрозы, тем более, что они датированы числами, когда воин "находился на службе или в другом городе".

Судебное заседание по отчуждению жилья назначено на 30 апреля.

Что говорит защита

"Пока Герой Украины проходил через 32 месяца нечеловеческих пыток в плену, человек, который должен был быть его опорой и носить погоны с честью, совершил циничное преступление против собственной семьи и закона", – отмечает адвокат Екатерина Воронюк.

По ее словам, происходит "злоупотребление доверенностью (ст. 238, 241 ГК Украины)", потому что последняя выдавалась с целью защиты интересов владельца ("если что-то произойдет"), а не для его ограбления. Причем бывшая жена Александра"использовала доверенности в период, когда доверитель находился в плену, то есть, в беспомощном состоянии, для отчуждения имущества в пользу своей родной матери – это классический конфликт интересов и злоупотребление правом.

"Деньги за "продажу" квартиры владельцу не передавались, в отзыве на исковое заявление женщина открыто заявляет, что "ничего не должна" – это прямое подтверждение умысла на присвоение имущества", – замечает защитница.

Это лишь часть нарушений бывшей жены воина. Она также"сознательно скрыла факт пребывания владельца (жилья) в плену", нарушила права детей, когда выписала малолетних детей из квартиры, что уже является основанием для лишения родительских прав и уголовной ответственности. И все это – вместе с присвоением государственных выплат воину, "мародерством в особо крупных размерах".

Защита Александра обратилась в Госбюро расследований и Офис генпрокурора с требованием взять это дело под личный контроль.

О ком речь

Александр – действительно Герой Украины. В свои 36 лет он более восьми лет посвятил службе в рядах Вооруженных Сил Украины и пережил почти три года плена. За проявленное мужество, преданность военной присяге и несокрушимость духа он был награжден орденом "За мужество" и знаком отличия "За несокрушимость".

Эти награды в течение трех лет хранились в Центре социальных служб и ждали воина, пока он был в плену.

Александр стал на защиту государства еще в 2014 году, добровольно присоединившись к украинской армии. Проходил службу в составе 95-й аэромобильной бригады, добровольческого батальона "Айдар", а также 3-го отдельного полка Сил специальных операций. Впоследствии выполнял боевые задачи в разведывательном подразделении.

После начала полномасштабного вторжения в 2022 году он продолжил службу в составе 518 батальона специального назначения "Дикое поле". Во время выполнения боевых задач военный попал в плен, где находился 32 месяца.

Только в августе прошлого года защитник вернулся домой – и до сих пор проходит лечение и восстановление после полученных ранений.

Другие похожие случаи

К сожалению, в Украине это не единственный такой случай. Как ранее сообщал OBOZ.UA, на Ровенщине открыто уголовное производство по мошенническим действиям в отношении бывшего военнопленного украинского воина Дмитрия. Но там главной фигуранткой дела оказалась не жена, а собственная мать – она выписала десантника из дома, забрала его выплаты (чуть более 4 миллионов гривен) и отказалась возвращать средства.

Ранее на Львовщине правоохранители разоблачили юношу, который получал государственные выплаты за отца-военного, пока тот находился в российском плену. Это произошло в Золочевском районе, где мошенник с помощью поддельных документов незаконно присвоил почти четыре миллиона гривен выплат своего отца.

Также в Украине разоблачили преступную организацию, которая обманом присваивала средства освобожденных из плена военных, нанеся им ущерб на сумму около 1 млн гривен. Организаторами оказались родные братья из Одесской области, которые использовали персональные данные потерпевших, вводили их в заблуждение относительно выплат и получали доступ к банковским счетам.

