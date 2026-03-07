"Мы не хотим сирийского сценария": Мерц предостерег США и Израиль от "бесконечной войны" против Ирана

Канцлер Германии Фридрих Мерц предостерег Соединенные Штаты и Израиль от ведения затяжной войны против Ирана. Он заявил об этом в пятницу во время встречи с представителями промышленных лоббистских групп в Мюнхене.

Об этом заявил канцлер во время выступления в Мюнхене, передает Bloomberg. По словам Мерца, такой конфликт может привести к распаду иранского государства, новой волне миграции в Европу и серьезным экономическим последствиям. Немецкий канцлер подчеркнул, что Европа не хочет повторения сценария, подобного событиям в Сирии.

Он обратился к лидерам в Вашингтоне и Израиле с призывом как можно быстрее создать условия для стабилизации ситуации в Иране.

"Мы не хотим пережить здесь сирийский сценарий", – сказал Мерц. Он добавил, что международные партнеры должны действовать так, чтобы страна не погрузилась в долговременную войну и дестабилизацию.

Предупреждение Берлина

Канцлер пояснил, что Германия разделяет с Израилем и США цель уничтожения иранской ядерной программы. В то же время, по его словам, эти действия не должны привести к разрушению иранской государственности.

Мерц подчеркнул, что бесконечная война не отвечает интересам Европы. Он предостерег, что затяжной конфликт на Ближнем Востоке может создать серьезные гуманитарные и политические последствия для континента.

Канцлер также обратил внимание на риск нового миграционного кризиса. По его мнению, распад государства в регионе может вызвать масштабное перемещение людей в Европу, что снова поставит страны ЕС перед сложными вызовами.

Возможные последствия войны

Мерц отдельно остановился на экономическом аспекте конфликта. Он отметил, что сейчас влияние ситуации на немецкую экономику остается минимальным, а сама экономика демонстрирует первые признаки восстановления.

Однако канцлер предупредил, что длительная война может изменить ситуацию. Если конфликт распространится на более широкие территории Ближнего Востока, это может иметь значительно более масштабные экономические последствия для Европы.

Речь идет, в частности, о рисках для энергетических рынков, логистики и международной торговли. Именно поэтому, по словам Мерца, международные партнеры должны сосредоточиться на стабилизации ситуации.

Заявление немецкого канцлера прозвучало после его телефонного разговора с лидерами Франции, Италии и Великобритании. Во время переговоров стороны пытались сформировать согласованную позицию по развитию ситуации вокруг Ирана.

