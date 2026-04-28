Украина запускает экспорт оружия: Зеленский утвердил порядок действий на межгосударственном уровне

Украина будет экспортировать отечественное оружие в рамках соглашений по безопасности с государствами-партнерами. Экспорт украинского оружия будет реальным, заявил президент Владимир Зеленский.

Видео дня

28 апреля он провел расширенное совещание, посвященное этому вопросу. Все детали на уровне госинститутов уже согласованы, сообщил президент в Telegram.

"Сейчас наша экспертиза безопасности и оружие, которое было проверено современной войной, интересна всем партнерам, которые способны обеспечить себе реальный уровень защиты национальной государственности и жизни людей", – отметил он.

Украина будет продавать только избыток оружия и намерена проверять покупателей на сотрудничество с РФ

Странам, которые помогают Украине, предложили "особый формат сотрудничества Drone Deals". Речь идет о "специальных соглашениях по производству и поставке наших дронов, ракет, снарядов и других востребованных видов оружия, боевой техники, софта, интеграции с оборонными системами партнеров, а также обеспечении нашей экспертизы и необходимого Украине технологического обмена".

Президент утвердил направления такой межгосударственной работы и проработки автоматических разрешений на экспорт для ВПК-компаний.

"Порядок действий абсолютно четкий: на межгосударственном уровне на основе принципа взаимности соответствующим соглашением определяем рамки для работы по безопасности, далее начинается процесс уже на уровне государственных учреждений и производителей. Упрощаем бюрократические процедуры, сохраняем достаточный уровень экспортного контроля и запускаем практическое содержание для работы компаний", – сообщил Зеленский.

Он пояснил, что наш бизнес будет иметь реальную возможность выхода на оборонный рынок стран-партнеров. Есть обязательное условие – обеспечения украинского войска в первую очередь.

"Профицит производственных возможностей в Украине по некоторым видам оружия достигает 50%, и это прямой результат наших государственных инвестиций в оборонную промышленность Украины и нашего сотрудничества с партнерами", – отметил Зеленский.

Также он поручил МИД, СБУ и разведкам определить перечень государств, в которые экспорт оружия невозможен по причинам их сотрудничества с государством-агрессором.

"Это серьезный вызов – не допустить попадания к россиянам наших технологий и образцов оружия. СНБО Украины будет координировать экспортные процессы и будет гарантом, что в первую очередь обеспечиваются потребности Сил обороны и безопасности Украины в оружии, а на экспорт отправляется избыток – то, что производители могут сделать сверх государственного заказа в Украине", – объяснил президент. Объемы потребностей наших защитников будут определять Минобороны и Генштаб.

Как писал OBOZ.UA:

– Свободный экспорт оружия в нашей стране пока что невозможен, поскольку Украина находится в состоянии полномасштабной войны и прежде всего должна обеспечить собственные потребности. В то же время отдельные виды продукции производятся в избытке и могут иметь экспортный потенциал, отмечал ранее глава ОП Кирилл Буданов.

– Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) подсчитал, что мировые военные расходы в 2025 году достигли рекордных $2,887 трлн, продолжив многолетнюю тенденцию роста. Крупнейшими расходниками остаются США, Китай и Россия, которые вместе формируют более половины глобального оборонного бюджета.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!