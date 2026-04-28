Сегодня презентовали новое аналитическое исследование "Украинская призма: внешняя политика 2025 года", где у меня есть раздел об Израиле. Я, в частности, отмечаю, что в 2025 году внешняя политика Украины перешла на уровень прагматического сближения, обусловленного общими экзистенциальными угрозами со стороны оси РФ - Иран - КНДР. Не в последнюю очередь это было связано с визитом министра иностранных дел Израиля Гидеона Саара в Украину, где обе стороны демонстрировали потепление: Израиль передал системы раннего оповещения, речь шла о начале более системного диалога.

Але, як ми тепер бачимо, це потепління не зачепило головного: Ізраїль так і не змінив своє базове ставлення до санкційного режиму проти Росії та до питань, де власні комерційні інтереси перетинаються з інтересами України.

Зерновий скандал це демонструє особливо гостро: навіть після чотирьох попереджень, після передачі розвідувального досьє, після телефонних дзвінків на рівні міністрів - система продовжує працювати як і раніше. Я не буду тут переповідати передісторію зернового конфлікту, цих матеріалів достатньо в пресі, зазначу лише, що мене сильно зачепила публічна дискусія Саара і Сибіги в X. Насправді, як на мене, Саар повівся зверхньо і по-хамськи. Коли на неодноразові попередження українського колеги про відсутність адекватної реакції Ізраїлю на вимогу України було заявлено про прибуття ще одного такого судна, і український міністр застерігає Ізраїль від прийняття викраденого зерна та "нанесення шкоди нашим відносинам", Саар заявив, що "доказів, що підтверджують ці звинувачення, досі не надано".

Відповідь Саара є показовою з кількох причин. По-перше, він переводить розмову з предметної площини ("зерно") у процедурну ("не так говоримо"). По-друге, вимога "доказів" після того, як Україна передала досьє розвідки ще в березні - це або свідома маніпуляція, або сигнал, що ці докази не вважаються достатніми. По-третє, публічна відповідь у тому самому X суперечить його ж тезі про те, що "дипломатія будується не у твіттері".

Сьогоднішня заява Володимира Зеленського - це якісна ескалація порівняно з дипломатичними нотами Сибіги. Три елементи принципово нові.

Перше -– юридична рамка. Зеленський каже не "це неприйнятно", а "це порушення законодавства самої Держави Ізраїль". Це переводить питання з дипломатичного у правовий вимір і знімає аргумент Саара про відсутність доказів: якщо порушено ізраїльське право, розслідувати має ізраїльська юстиція.

Друге – санкційна загроза. Україна вперше публічно оголошує про підготовку санкційного пакета проти перевізників і осіб, що заробляють на схемі, - і координацію з ЄС для включення їх до європейських режимів. Це вже не дипломатичний протест, це економічний тиск.

Третє – публічне попередження. "Очікуємо, що влада Ізраїлю поважатиме Україну й не робитиме кроків, які послаблюють двосторонні відносини" – це формула, яка у дипломатичному протоколі означає попередження про можливі наслідки для відносин.

Це і є суть проблеми: Україна системно демонструвала кроки назустріч Ізраїлю у сферах, де це коштувало дипломатичних зусиль. У відповідь отримала публічне "звинувачення не є доказами" і четверте судно з краденим зерном.