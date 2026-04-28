Неоклассик и мой земляк Михаил ДРАЙ-ХМАРА о бессмертном российском ШОВИНИЗМЕ и Максиме Горьком.

Далее текст на языке оригинала.

"Хто винен? –

Ми самі:

лежавши на печі,

держави не збудуєш…

Та ми побачимо ще кращі дні:

кров пролилася недаремно –

вона розбудить нам

свідомість.

Надійтеся не на чужі,

а на свої,

на власні сили".

Михайло Драй-Хмара.

Разом із ініціатором те організатором етнофестивалю "На берегах Сули" Віктором Мірошниченком вирішили в цьому році до вже традиційних заходів додати проект "Розстріляне Відродження. Михайло Драй- Хмара. Памʼятаємо. Читаємо".

Нагадаю, що цей визначний поет-неокласик і перекладач, якого розстріляли у сталінських таборах, народився в моїх Малих Канівцях.

Тож готуючись до нашого етнографічного та історико-просвітницького дійства, вирішив нагадати собі і вам про історію із "хорошим і великим росіянином" Максимом Горьким, який відмовився перекладати свою повість "Мать" на "украинское наречие".

Редактор видавництва "Книгоспілка" Олекса Слісаренко запропонував Максиму Горькому видати українською мовою його повість "Мать".

Ось як відповів класик соціалістичного реалізму і, як зʼясувалося, типовий російський українофоб:

"…Мне кажется, что и перевод этой повести на УКРАИНСКОЕ НАРЕЧИЕ тоже не нужен. Меня очень удивляет тот факт, что люди, ставя перед собой одну и туже цель, не только утверждают различие наречий – стремятся сделать наречие "язиком", – но еще и угнетают тех великороссов, которые очутились меншинством в области данного наречия. При старом режиме я посильно протестовал против таких явлений. Мне кажется, при новом режиме следовало бы стремится к устранению всего, что мешает людям помогать друг другу. А то выходит курьезно: одни стремятся создать "всемирний язик", другие же действуют ка раз наоборот. А Пешков".

Михайло Драй-Хмара так реагує на слова Горького (Пешкова):

"…Ось де справжній, непідроблений, невигаданий ШОВІНІЗМ, а в нас намагаються пошити всіх українців в шовіністи через те тільки, що вони українці…

З "наречия" ми хочемо зробити "язик"! Який жах це для російського інтелігента!

Йому так не хотілося б випускати нас з своїх лабет, втрачати ласий шматок, що не має охоти сам лізти в пельку! Для цього він ладен навіть збрехати, пустивши чутку про "угнетенних великороссов".

На думку Горького, українці, будуючи спільно з м@скалями Вавилонську башту (бо що таке "всемирний язик", як не Вавилонська башта?), повинні зректися і своєї мови, і своєї культури, що їх створив 40-мільйонний народ протягом тисячоліття, для того тільки, щоб не заважати своїм "братьям".

Ні, якраз оцей російський, старорежимний, НЕВМИРУЩИЙ ШОВІНІЗМ заважає людям допомагати один одному, а зовсім не те, що українці роблять, чи вже може й зробили з "наречия" "язик".

Не забуваємо, що вірний російсько-радянській пропаганді Горький, під час процесу над вбивцею Симона Петлюри Щварцбарда, очікувано був проти петлюрівців-"антисемітів" та захищав терориста.

Не один Драй-Хмара викрив україножерську сутність голови Спілки письменників СРСР. Про його "люту зоологічно-націоналістичну ворожнечу до української нації" написав Володимир Винниченко, а про "великодержавний російський месіанізм" – Микола Хвильовий.

За кілька років потому, Максим Горький на зустрічі з українськими письменниками у Харкові почав виправдовуватися за свою українофобську позицію.

Натомість толерантний український народ та малоросійська влада аж до бомбування російською ордою вбивць, варварів та мародерів Києва та інших міст і містечок нашої Держави, залишала імʼя російського шовініста Горького в назві своїх центральних площ та вулиць.

Памʼятаємо нашу історію!

Шануємо нашу культуру!