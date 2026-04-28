Украинцам посоветовали уже сейчас готовиться к следующей зиме: что может сделать каждая семья

Эксперты говорят, что обычная семья, чтобы подготовиться к следующей зиме, может выполнить несколько действий. Среди них: обеспечить энергетическую автономность своего домохозяйства, подъезда, дома, позаботиться об энергонезависимости и позаботиться о запасах воды и других необходимых вещей на критические случаи.

Об этом эксперт по энергетике Геннадий Рябцев рассказал Telegraf. Он отмечает, что этим надо заниматься уже сейчас. Где не получится объединиться, нужно подготовиться самостоятельно – изоляция окон и дверей, маломощные электронагреватели, обновляемый запас питьевой воды, биотуалет на критический случай.

Он напомнил, что существуют государственные программы, среди них "Доступные кредиты 5-7-9%", Энергодом, Green Deal и другие. По ним выделяются средства на собственную энергетическую автономность. Однако Рябцев считает, что государство не сможет профинансировать всех и все.

"Нужно составить свой проект: как обеспечить себя электроэнергией, теплом, водой. Я понимаю, что объединиться в многоквартирном доме трудно – но положительные примеры есть. Знаю лично два дома, где уже внедрены когенерационные установки", – объяснил Рябцев.

По его словам автономность – это независимость от погодных условий. Рябцев отмечает, что купить только солнечную панель – недостаточно. Панели летом "дают" примерно в 6 раз больше электроэнергии, чем зимой.

Готова ли критическая инфраструктура к следующей зиме

По мнению эксперта критическая инфраструктура сейчас не готова к следующей зиме. Он приводит пример: "установили солнечные панели на крышах 27 больниц. Это выглядит как подготовка, но на самом деле ничего не решает. На те же средства каждую из этих больниц можно было оборудовать когенерационной установкой, работающей на газу".

По мнению Рябцева, для больницы главное – это непрерывность питания. Солнечная панель в облачный зимний день или ночью не сможет этого обеспечить.

На вопрос, почему власть выбирает панели вместо когенерации, Рябцев ответил: "Это следствие отсутствия системного подхода".

Он считает, что вместо того чтобы проверять каждый объект на соответствие общим принципам построения новой энергетики, принимаются отдельные решения без понимания причинно-следственных связей.

Новые объекты строятся, но они разбалансируют систему – и в обычном режиме, и в автономном. Это не подготовка к зиме, это ее имитация, убежден Рябцев.

