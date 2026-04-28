Сказали, что поезд будет стоять 10 минут, а отправились раньше: 'УЗ' попала в новый скандал – мужчину с собакой оставили на вокзале. Фото

В городе Радивилов Ривненской области поезд Харьков – Ужгород стоял на остановке меньше времени, чем об этом объявила проводница. Из-за этого пассажир с собакой, которые вышли из вагона, не успели в него вернуться. Более того, начальник поезда кричал на жену мужчины, который остался на станции, а также смеялся над ней.

В "Укрзалізниці" отреагировали на инцидент, огласку которому дала в Threads очевидица событий Анита Шептицкая. В компании пообещали "довести эту историю до нормального завершения".

Что произошло

Шептицкая рассказала, что утром во вторник, 28 апреля, мужчина с собакой на остановке Радивилове спросил проводницу, сколько времени будет стоять поезд. Та сказала, что 10 минут.

"Он соглашается со словами: "Мы успеем" – подозреваю, чтобы сделать свои собачьи делишки. И тут явно не через 10 мин, значительно быстрее, поезд трогается и уверенно едет. Я подбегаю к проводнице со словами, что муж еще не зашел и мы не стояли 10 минут. На что она ответила: "Да, не стояли, потому что остановки сокращены", – написала женщина.

В конце концов мужчина остался в Радивилове с собакой, а поезд уехал.

В комментариях к сообщению жена этого пассажира раскрыла детали инцидента. Когда поезд тронулся, она дернула стоп-кран, чтобы была возможность "30 секунд подождать или хотя бы открыть какой-то из крайних вагонов чтобы они запрыгнули".

"Зато с первого до предпоследнего нашего купе на меня налетел начальник поезда Дужар Владимир Юрьевич (страна должна знать героев) с криками что стоп кран вызвал дискомфорт для пассажиров верхних полок, на мой крик что там остался человек с собакой он ответил что ему на них все равно и дал отмашку водителю ехать дальше. В этот момент мой муж почти успел добежать до вагона но остался на перроне потому что не хватало 30 сек", – написала женщина.

По ее словам, от начальника поезда она получила крик на весь вагон с обвинениями. Кроме того, он смеялся над пассажиркой, когда она выходила на своей остановке во Львове.

"Ваша проводница признала вину, цитирую "я не посмотрела на время, была занята и отвечала просто не подумав, а когда увидела что он бежит подумала что уже поздно он все равно не догонит. Это норм коммуникация?" – добавила она.

Тем временем мужчина с собакой за свой счет добрались домой, самостоятельно найдя перевозчика.

Реакция "УЗ"

Сначала в компании сообщили, что поезд прибыл на станцию Радивилов с задержкой в 14 минут. В то же время там признали, что ситуация с фактическим временем стоянки и коммуникацией могла быть некорректной и требует отдельного разбора. "Укрзалізниця" связалась с начальником поезда и бригадой, чтобы установить все обстоятельства.

Там также выразили готовность помочь: найти пассажира и организовать дальнейшую перевозку, чтобы довезти его до пункта назначения. Позже компания добавила обновленный комментарий.

"Это тот случай, когда мы не будем подбирать формальные слова, потому что ситуация действительно неприятная и болезненная. Мы все проверили и, к сожалению, информация подтвердилась. Здесь есть вопросы и к проводнице, и к начальнику поезда", – отметили в "УЗ".

Проводница назвала некорректное время стоянки, не учла, что поезд ехал с задержкой, и фактически ввела пассажира в заблуждение. Человек вышел с уверенностью, что имеет время. Начальник поезда тоже не отреагировал должным образом и не выстроил нормальную коммуникацию, в частности с женой пассажира, которая осталась в вагоне.

По прибытии поезда на конечную станцию пообещали провести оперативный разбор в соответствии со всеми процедурами. В "Укрзалізниці" отметили, что дисциплинарные решения будут, потому что для них это вопрос элементарной ответственности за людей.

"Мы уже на связи с пассажиром. Со своей стороны были готовы бесплатно посадить его на следующий поезд, но пока вышли на контакт, он уже вынужден был самостоятельно ехать во Львов на такси вместе с собакой. Это точно не тот опыт, который должен получать человек в дороге. После разбора будем определять механизм компенсации расходов и ущерба, который он понес.

Наш факап, обидно за эту ситуацию. Просим прощения у пассажира и у всех, кто это увидел. Мы держим с ним связь и доведем эту историю до нормального завершения", – сказано в сообщении.

