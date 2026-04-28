'Мир они не планируют': Зеленский получил данные разведки о подготовке России к летнему наступлению

Президент Владимир Зеленский сообщил о полученных данных разведки относительно планов России на ближайшие месяцы. По его словам, речь идет о подготовке к активным боевым действиям весной и летом, а также дополнительные сценарии на осень.

Зеленский озвучил эту информацию в своем вечернем обращении 28 апреля, по итогам работы украинских разведок – ГУР и Службы внешней разведки. Он подчеркнул, что Россия не рассматривает вариант завершения войны и продолжает искать возможности для ее ведения.

Президент прямо отметил, что украинская сторона получила четкие сигналы о намерениях Кремля."Мир они не планируют, к сожалению", – сказал он, добавив, что Украина реагирует на это трезво и готовится к защите.

Контекст международной ситуации

Зеленский также обратил внимание на влияние глобальных событий на ход войны. В частности, он упомянул ситуацию на Ближнем Востоке и ее влияние на позицию США. По его словам, американская сторона сейчас сосредоточена на других вызовах, и это сказывается на уровне внимания к событиям в Европе.

Он признал, что Европа имеет ограниченные возможности давления на Россию, но подчеркнул, что Украина продолжает активное взаимодействие с партнерами. Украинская команда, как он сказал, находится в постоянном контакте с США и европейскими странами, чтобы донести оценки рисков и перспектив.

"Мы понимаем, как война в Иране влияет на настроения американской команды. Американцы заняты другим – не войной здесь, в Европе. Европа имеет меньше возможностей влияния на Россию. Но у нас свои задачи", – подчеркнул Зеленский.

Важный момент – несмотря на внешние факторы, Киев не меняет своих приоритетов. Президент подчеркнул, что Украина параллельно укрепляет оборону и работает над дипломатическими решениями. Но, как он дал понять, без силы дипломатия не работает.

Подробности военных планов

По словам Зеленского, украинская разведка уже определила ключевые направления, на которых Россия может сосредоточить наступательные действия. Речь идет о весенне-летнем периоде, но также анализируются и потенциальные операции осенью.

Отдельно президент сообщил, что Украина располагает информацией и о возможных действиях России за пределами собственной территории. В частности, речь идет о потенциальных операциях в странах НАТО. Эти данные планируют передать партнерам для координации действий.

"Есть данные, какие направления для россиян будут основными весной и летом. И также – дополнительные их направления на осень. Мы дадим партнерам имеющуюся информацию и об операциях, которые россияне потенциально планируют в странах НАТО. Украина и партнеры могут защитить себя", – говорит президент.

Он подчеркнул, что Украина вместе с союзниками способна защитить себя. Речь не только об обороне внутри страны, но и о более широком контексте безопасности.

Подготовка к зиме

Отдельное внимание президент уделил энергетической сфере и подготовке к следующему отопительному сезону. По его словам, ремонтные и восстановительные работы уже продолжаются во всех регионах Украины. Параллельно развиваются альтернативные источники генерации и укрепляются энергетические связи с партнерами.

Он подчеркнул, что каждый город и громада должны сформировать резервы на случай сложных сценариев. Речь идет об обеспечении электроэнергией и отоплением даже в условиях новых атак. Зеленский вспомнил и о сложной ситуации зимой, в частности в Киеве, где были серьезные перебои.

"Мы работаем и по альтернативной генерации, и по росту энергетических связей с партнерами. В каждом городе Украины – и в Киеве, где зимой было очень трудно, и в других наших городах, – в каждой громаде должен быть резерв – все, что нужно, чтобы у людей были электричество, отопление при любом развитии событий", – говорит Зеленский.

На пятницу назначено широкое совещание с участием чиновников, военных, представителей местной власти и энергетических компаний. Планируется рассмотреть проблемные участки, где есть отставание от графиков, а также вопросы дополнительного финансирования. Президент не исключил кадровых решений и заседания СНБО в случае необходимости, подчеркнув персональную ответственность за подготовку к зиме.

Финансы и оборона

Зеленский также сообщил о решении по обеспечению достаточного финансового ресурса для обороны. Он отметил, что Украина имеет значительный потенциал в производстве оружия, а некоторые направления уже имеют профицит мощностей примерно на 50 процентов.

По его словам, экспорт украинского вооружения станет реальным механизмом поддержки экономики. В то же время приоритет в обеспечении останется за украинскими военными – они будут получать все необходимое в первую очередь. Только излишек продукции планируют направлять на внешние рынки.

"Чиновники вместе с СНБО, вместе с нашими специальными службами готовы упростить бюрократические процедуры, условия работы в Украине, сохраняя необходимый экспортный контроль", – сказал президент.

СНБО вместе с правительством и специальными службами будет определять рамки сотрудничества с партнерами. Речь идет о том, чтобы украинские технологии и оружие не попали в Россию. Также рассматривается упрощение бюрократических процедур для производителей с сохранением экспортного контроля.

Отдельно президент упомянул о формате сотрудничества Drone Deals, который уже реализуется с партнерами из разных регионов – Ближнего Востока, стран залива, Европы и Кавказа. По его словам, соответствующие предложения переданы и американской стороне.

Речь идет о совместных проектах в сфере дронов и других оборонных систем, которые позволяют укреплять защиту в воздухе, на суше и на море. Зеленский отметил, что условия таких соглашений должны быть выгодными для Украины, а полученные средства – направляться на оборону.

Также он сообщил об обсуждении с премьер-министром Юлией Свириденко работы государственных компаний. По его словам, часть из них работает не в интересах государства и это должно быть исправлено.

