Европейские 'правые' отворачиваются от Трампа: какие причины и последствия для США

Все чаще западная пресса отмечает заметную тенденцию последних недель и месяцев, а именно – существенный раскол в лагере европейских союзников американского президента Дональда Трампа. Так, издание Associated Press считает, что война США против Ирана сыграла злую шутку с Трампом, следствием чего стало дистанцирование европейских представителей условного "MAGA-блока" от политики Вашингтона.

Поддержка Трампа стоила Орбану премьерской должности

Так, среди самых громких сигналов можно отметить отказ Италии разрешить использование своей базы для ударов по Ирану, критику со стороны французских и немецких правых политиков, а также их призывы к выводу американских войск. Оказалось, что военная операция в Иране, которую США позиционируют как демонстрацию силы, в Европе воспринимается как хаотичная и рискованная война, ставящая под угрозу основы не только европейской, но и мировой экономики. Среди исключений можно назвать лишь венгерского лидера Виктора Орбана, который продолжил делать ставки на личные связи с Трампом, строя свою избирательную кампанию вокруг этой поддержки.

Однако, результаты парламентских выборов в Венгрии показали поражение политической партии Орбана. Это еще раз подтверждает аксиому о том, что поддержка Трампа не является однозначным позитивом в Европе, ведь во многих европейских странах растет антипатия к нынешней политике США, даже среди правых политических сил. По крайней мере в Венгрии Орбан фактически потерял место премьера после 16 лет пребывания на должности. Как и многие другие проекты Трампа, его попытка объединить правые движения в Европе и в мире часто дает обратный эффект, ведя к разногласиям, которые влияют на результаты выборов, а также на дипломатические отношения с США

Французские правые откровенно дистанцируются от Трампа

Издание Politico вообще открыто констатирует тот факт, что Трамп становится политически токсичным для идеологических союзников в Европе, ведь его несдержанная риторика и действия нередко вредят их электоральным позициям, ставя в пример поражение в Венгрии партии "Фидес" Виктора Орбана. Также издание приводит слова руководительницы французских ультраправых Марин Ле Пен, которая заявила на партийном собрании, что "нам нужно держать дистанцию с Трампом".

Поэтому для обеспечения лучшей позиции для участия на президентских выборах во Франции в следующем году, Марин Ле Пен, вероятно, попытается избежать того, чтобы ее воспринимали как близкую к администрации Трампа. Отмечается, что "Национальное объединение" Ле Пен уже давно было более скептически настроено, учитывая непопулярность Трампа среди французского электората и среди избирателей самой ультраправой партии.

Отношения с итальянскими правыми испорчены нападками Трампа на Папу Римского

Кроме того, значительную негативную роль сыграли публичные нападки Трампа на Папу Римского Лео XIV, которые для премьер-министра Италии Джорджии Мелони стали переломным моментом в отношениях с американскими республиканцами. Не секрет, что поддержка Ватикана является принципиальным политическим вопросом для итальянского правительства, учитывая его католическую базу поддержки.

В результате, европейские католики, которые обвиняли президента США в конфликте на Ближнем Востоке и росте цен на энергоносители, теперь возмущены еще и религиозным аспектом конфликта.

Немецкие правые перед предстоящими выборами дистанцируются от администрации Трампа

В соседней ФРГ правая партия "Альтернатива для Германии" всегда рассматривала поддержку Трампа как возможность укрепить легитимность и усилить давление на консерваторов канцлера Фридриха Мерца, чтобы они покончили с немецким "брандмауэром" – неформальным барьером, который существует с конца Второй мировой войны, чтобы предотвратить управление ультраправыми.

Но поражение Орбана заставит немецких правых пересмотреть свою избирательную стратегию на ближайших региональных выборах, ведь они понимают, что "близость с Соединенными Штатами в нынешнем контексте не понравилась венгерским избирателям".

В итоге аналитики справедливо отмечают, что война между США и Израилем с Ираном привела к конфликту между идеологическими союзниками Трампа и в Германии, поскольку руководство AfD все больше дистанцируется от действий и заявлений администрации Трампа.

Таким образом, можно констатировать, что Трамп в очередной раз своими действиями и заявлениями добился эффекта "слона в посудной лавке", испортив, казалось бы, весьма прочные отношения с европейскими правыми, что дало результат в виде поражения Виктора Орбана после 16 лет правления. Это не первая сфера, где президент США, имея хорошие намерения и цели, портит весь процесс. Примером этого могут служить испорченный переговорный трек по мирному урегулированию войны в Украине, военная операция в Иране, которая поставила мир на грань экономического кризиса, борьба с мигрантами в США и многие другие политические решения Трампа на посту президента.