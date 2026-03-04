"Украина должна сохранить свою территорию": Мерц рассказал, о чем попросил Трампа на встрече

Украина не должна идти на уступки России в территориальных вопросах. Вместе с тем партнеры Киева заинтересованы в скорейшем окончании войны.

Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на брифинге во время своего рабочего визита в США. Он добавил, что сомневается в намерениях российского диктатора Владимира Путина принять мирное соглашение.

Немецкий канцлер призвал сохранить территориальную целостность Украины

Мерц во время визита в Вашингтон и переговоров с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Украина не должна идти на новые территориальные уступки.

"Мы все хотим, чтобы эта война закончилась как можно скорее. Но Украина должна сохранить свою территорию и свои интересы безопасности, и мы об этом поговорим", – сказал канцлер.

Немецкий политик сообщил, что во время встречи с Трампом они обсудили необходимость скорейшего завершения войны России против Украины. В то же время Мерц выразил сомнение в готовности кремлевского руководителя прекратить боевые действия.

"В Европе существуют большие сомнения, действительно ли президент Путин готов согласиться на мирное соглашение, которое будет приемлемым как для Украины, так и для Европы. Россия играет на выигрыш времени и тем самым действует вопреки воле американского президента", – подчеркнул он.

Напомним, немецкий канцлер также заявил, что Европа не согласится ни на какие договоренности по Украине, если их будут заключать без ее участия. В то же время на Россию нужно усилить давление, чтобы заставить ее пойти на уступки. По его мнению, сейчас РФ находится в уязвимом положении, поэтому решения должны приниматься с участием европейских партнеров.

Как писал OBOZ.UA, по словам Мерца, Германия видит мало шансов на дипломатическое завершение войны в Украине. По его мнению, боевые действия прекратятся только тогда, когда одна из воюющих сторон будет истощена либо в военном плане, либо в экономическом.

