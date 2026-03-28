Трамп хочет осуществить масштабную эскалацию с неопределенным результатом, – Мерц

Немецкий канцлер Фридрих Мерц резко раскритиковал американского президента Дональда Трампа из-за того, как он действует с Ираном. Также политик сомневается в возможности свержения иранского режима.

Слова немецкого политика приводит гезета Frankfurter Allgemeine Zeitung. Канцлер заявил, что Вашингтон не принесет мира на Ближний мир.

Канцлер считает, что то, что сейчас делает глава Белого дома, не является деэскалацией конфликта, и не попыткой достичь мира, а вызвать "масштабную эскалацию с неопределенным результатом".

"Это эскалации, которые уже представляют угрозу. И не только для тех, кого это непосредственно касается, а для всех нас. Действительно ли целью является смена режима? Если да, я не верю, что они ее достигнут. Такие попытки в основном заканчивались неудачей", – сказал Мерц.

Канцлер также добавил, что антииранская операция может длиться неопределенное время, поскольку США и Израиль, по его словам, ежедневно "все глубже погружаются в этот конфликт". Политик также сомневается относительно стартегии Белого дома.

"Я серьезно сомневаюсь относительно того, существует ли эта стратегия, и будет ли она успешно реализована. Поэтому это может занять достаточно много времени", – заявил глава немецкого правительства.

Заметим, что канцлер не впервые возмущается поведением главы Белого дома. До этого Мерц раскритиковал движение Make America Great Again за антидемократические действия. Одновременно он пригласил американского лидера побывать на родине его предков, хотя и не ожидает, что Трамп примет приглашение.

Напомним, ранее Фридрих Мерц раскритиковал решение США о временном ослаблении санкций против России. По его мнению, в сегодняшних условиях международное сообщество должно, наоборот, усиливать давление на Москву, поскольку она не демонстрирует готовности к компромиссу.

Как сообщал OBOZ.UA, политик предостерег США и Израиль от ведения затяжной войны против Ирана. Такой конфликт, по словам Мерца, может привести к распаду иранского государства, новой волне миграции в Европу и серьезным экономическим последствиям, подчеркивая, что Европа не хочет повторения событий в Сирии.

