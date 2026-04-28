Откровенно удивил комментарий канцлера Германии Фридриха Мерца в выступлении в гимназии города Марсберг относительно возможности соглашения Украины с россиянами о сдаче территорий Украины.

Надо посмотреть детали этого выступления, но медиа приводят четкие цитаты.

"В определенный момент Украина подпишет соглашение о прекращении огня; в определенный момент, надеемся, мирный договор с Россией. Тогда может случиться так, что часть территории Украины больше не будет украинской", – сказал Мерц.

"Если президент Зеленский хочет донести это до собственного населения и получить для этого большинство, и ему нужно провести референдум по этому поводу, то он должен одновременно сказать народу: "Я открыл вам путь в Европу", – заявил немецкий канцлер.

Не менее удивляет повторение ранее озвученной позиции, что это можно утвердить только на Всеукраинском референдуме.

Почему удивлен, потому что считал, что немецкая сторона хорошо понимает, к чему приведет юридическое закрепление права на аннексию и также считал, что вопрос референдума на эту тематику уже не поддерживается властями Украины.

Если Германия признает нарушение императивных норм международного права и поддержит российский нарратив, то это бумерангом ударит и по самой Германии. Императивные нормы общего международного права (jus cogens) – это фундаментальные, наивысшие по юридической силе нормы, принятые и признанные международным сообществом в целом, отклонение от которых недопустимо. Они защищают ключевые интересы человечества, а любой договор, противоречащий им, является ничтожным (ст. 53 Венской конвенции о праве международных договоров 1969 года).

В то же время, остается вопрос: кто продолжает партнерам давать повод рассматривать это как возможный сценарий?! Не сами же они придумали, что нужен именно сомнительный с точки зрения украинского законодательства референдум!

Президент Украины Владимир Зеленский четко заявлял: "Относительно красных линий, я как президент и украинцы как граждане своей страны, не буду нарушать свою Конституцию, а буду защищать суверенитет и нашу независимость, защищая наших людей и нашу землю. Нам очень не просто против такого врага сражаться, но мы воюем за нашу независимость, поэтому признавать любые оккупированные территории Российской Федерацией мы не будем. Это факт. Наши люди сражались за это, наши герои погибали, сколько раненых, сколько всего произошло..."

Надеюсь на более четкое объяснение этой позиции со стороны официального Берлина и на соответствующее партнерское, но четкое реагирование официального Киева.

Именно юридическое закрепление российской аннексии – это красная линия, которую, надеюсь, никто не решится пересечь. Потому что это будет уже не об Украине, а о последнем гвозде в гроб мирового порядка.