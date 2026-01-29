'Мы являемся свидетелями формирования нового мирового порядка': Мерц призвал Европу учиться говорить на языке силы

Европейский Союз как геополитическое образование в первую очередь предлагает людям "нормативную альтернативу империализму и автократии". Однако сегодня, чтобы и в дальнейшем иметь эту альтернативу, Европа должна "научиться говорить на языке политики силы" и уменьшить трансатлантическую зависимость, "которую мы слишком легко получили".

Видео дня

Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц во время выступления в Бундестаге 29 января. Он подчеркнул: Европа по отношению к США "является партнером и союзником, а не подчиненным".

Новый мировой порядок

"В последние недели и месяцы мы стали свидетелями стремительного политического изменения настоящего и увидели, как с высокой скоростью формируется новый мировой порядок. Мы видим, что начинает формироваться мир великих держав. В этом мире царит довольно жесткий ветер, и мы можем почувствовать его в уже недалеком будущем", – сказал Фридрих Мерц.

Политическую "трансформацию нашего настоящего", по мнению канцлера ФРГ, осуществляет американский президент Дональд Трамп и введенный им новый курс США. Чтобы противодействовать этому с помощью европейской силы, необходимо массово инвестировать в собственные оборонные возможности, сократить соответствующий экономический разрыв с США и Китаем, а главное – действовать на европейском континенте "единым фронтом".

"Как демократии, мы (с США) являемся партнерами и союзниками, а не подчиненными", – подчеркнул Фридрих Мерц.

Канцлер ФРГ добавил, что НАТО, Трансатлантический альянс и доверие "все равно остаются ценностью сами по себе, а для нас в Германии – особым образом".

Что предшествовало

Ранее об этом говорил и государственный секретарь США Марко Рубио. По его мнению, сейчас Североатлантический альянс "нуждается в переосмыслении", а Европа должна продемонстрировать больше возможностей для его существования. В частности, страны НАТО должны "радикально увеличить" свои инвестиции в оборонный потенциал блока.

Приводя в пример пока гипотетические гарантии безопасности, которые уже предложены послевоенной Украине, Рубио подчеркнул: военный контингент европейцев в нашей стране "не будет иметь решающего значения без поддержки США".

"Причина, почему Европе нужен такой сильный американский "бэкстоп", заключается в том, что наши союзники и партнеры не инвестировали достаточно в собственные оборонные возможности в течение последних 20 или 30 лет", – объяснил госсекретарь США. По его словам,"НАТО будет сильнее, если союзники будут более способными".

Позиция Европы

Так же считает и глава правительства ФРГ. Выступая в Бундестаге, Фридрих Мерц подчеркнул: сейчас Европе нужно сделать три вышеупомянутых шага. Во-первых, европейцы должны "взять безопасность в собственные руки", и инвестировать в оборону (в том числе – в оборону Украины). Во-вторых и в-третьих, Европа должна восстановить экономическую конкурентоспособность и обеспечить собственное единство на континенте.

Как сообщал OBOZ.UA, аналогичное мнение недавно высказала премьер Дании Метте Фредериксен. Датская госчиновница призвала ускорить перевооружение Европы и усилить обороноспособность своего региона, потому что "традиционный мировой порядок закончился и уже не вернется", а "Россия не стремится к миру с Европой".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!