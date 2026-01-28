'Россия не хочет мира': премьер Дании призвала ускорить перевооружение Европы

Премьер Дании Метте Фредериксен призвала ускорить перевооружение Европы и усилить обороноспособность региона. Она считает, что традиционный мировой порядок закончился и уже не вернется, а Россия не стремится к миру с Европой.

Фредериксен призвала страны ЕС и США действовать совместно, чтобы усилить безопасность и быстрее достичь стратегических целей. Об этом сообщает The Guardian.

Фредериксен выступила на публичном мероприятии в парижском Институте политических исследований вместе с премьер-министром Гренландии Йенсом-Фредериком Нильсеном.

Она заявила, что "мировой порядок, каким мы его знаем, закончился, и я не думаю, что он вернется". Фредериксен также подчеркнула, что "Россия не хочет мира с Европой", поэтому ЕС и Соединенные Штаты должны "держаться вместе".

Говоря о безопасности в Арктике, премьер отметила, что Дания и США разделяют общие беспокойства и "работают над путем к взаимопониманию".

В то же время она считает, что нынешнее положение дел в Европе "чрезвычайно сложное", особенно учитывая зависимость от США в сфере разведки и ядерного оружия, но подчеркнула, что европейские страны способны делать больше, чем сейчас публично сообщается.

Фредериксен подчеркнула, что ускоренное перевооружение Европы должно стать "важнейшим вопросом" для лидеров континента, и что срок 2035 года для достижения этой цели является "слишком поздним".

Ранее Метте Фредериксен заявила, что оборона Гренландии является "общей заботой" для всего НАТО. Ведутся дискуссии о создании миссии по патрулированию воздушного пространства Арктики по образцу операции "Восточный страж", которая проходит на восточном фланге Альянса.

