'Это реалии XXI века': Рубио призвал европейских партнеров инвестировать больше в оборону, чтобы не полагаться на США

Североатлантический альянс "нуждается в переосмыслении", и Европа должна продемонстрировать больше возможностей для его существования. В частности, страны НАТО должны "радикально увеличить" свои инвестиции в оборонный потенциал блока.

Именно так государственный секретарь США Марко Рубио прокомментировал вопрос "предсказуемости США" в оборонной политике страны. Соответствующий вопрос госсекретарю был задан в Конгрессе США.

Безопасность Украины

"Причина, почему его нужно переосмыслить, заключается не в том, что переосмысливается его назначение, а в том, что нужно переосмыслить его возможности. Позвольте привести пример. Сейчас много говорят о гарантиях безопасности, и это то, в чем существует общее согласие, в частности в случае Украины. Но эти гарантии безопасности, по сути, предполагают развертывание нескольких европейских войск, преимущественно французских и британских, а затем американский "бэкстоп". Причем на самом деле гарантией безопасности является именно американский "бэкстоп", – отметил Рубио в Сенате.

"Бекстоп" – это защитная сетка, которая не дает мячу вылетать за пределы площадки. Из спортивного в политический лексикон слово попало во время выхода Британии из ЕС и сейчас означает совокупность защитных акций, покрывающих худшие сценарии, позволяя основной системе функционировать без остановок.

Что имел в виду Рубио

"Я не умаляю значимости того факта, что некоторые страны Европы готовы разместить войска в послевоенной Украине. Я имею в виду, что это не имеет решающего значения без поддержки США. Причина, почему Европе нужен такой сильный американский "бэкстоп", заключается в том, что наши союзники и партнеры не инвестировали достаточно в собственные оборонные возможности в течение последних 20 или 30 лет", – объяснил госсекретарь США.

По его словам, "НАТО будет сильнее, если союзники будут более способными".

"Хотим мы ее признавать или нет, США имеют интересы по всему миру. И чем сильнее наши партнеры в НАТО, тем большую гибкость будут иметь Соединенные Штаты для обеспечения наших интересов в разных частях мира. Это не отказ от НАТО, это реальность ХХІ века, когда мир меняется", – отметил Марко Рубио.

Что предшествовало

Напомним, что ранее в странах НАТО решили реализовать масштабный оборонный проект по созданию безлюдной роботизированной зоны вдоль восточного фланга Альянса под названием Eastern Flank Deterrence Line, которая будет проходить вдоль границ с Россией и Беларусью.

Как сообщал OBOZ.UA, Соединенные Штаты Америки развернут в Румынии отряд американских войск, оснащенных танками "Абрамс М1". Но это связано лишь с ротационной основой на юго-восточном фланге НАТО, и вовсе не означает увеличение численности войск, утверждают в Генштабе Румынии.

