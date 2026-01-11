'Международное право касается всех': в Германии ответили на посягательство Трампа на Гренландию

Германия ответила на намерения президента США Дональда Трампа относительно его планов на Гренландию. В Берлине подчеркнули, что принципы международного права применяются ко всем, включая и Вашингтон.

Видео дня

Об этом сообщил министр финансов Германии Ларс Клингбайль. Его слова приводит агентство Reuters.

"Исключительно Дания и Гренландия должны решать будущее Гренландии. Территориальный суверенитет и целостность должны уважаться", – сказал Клингбайль перед своим отъездом в Вашингтон на встречу министров финансов стран группы G7.

Он отметил, что военный захват Гренандии армией США вызовет шок в НАТО и углубит разрыв между Трампом и европейскими лидерами.

"Мы вместе как союзники НАТО повышаем безопасность в Арктике, а не в оппозиции друг к другу", – сказал глава Минфина Германии.

Беспорядки в Гренландии из-за США – детали

Ранее OBOZ.UA сообщал, что после успешной атаки на Венесуэлу Трампснова заговорил о претензиях США на Гренландию. Произошло это уже на следующий день после операции в Каракасе. Свои посягательства на остров, являющийся частью Дании, он взялся обосновывать требованиями "национальной безопасности".

По данным The Economist, сейчас в администрации Трампаработают над соглашением по Гренландии, которое предложат властям острова. В то же время Reuters пишет, что президент США рассматривает возможность приобретения Гренландии, но не исключает силового сценария.

Впоследствии слухи о том, что США намерены приобрести Гренландию подтвердил госсекретарь Марко Рубио, а вице-президент Джей Ди Вэнс призвал ЕС серьезно относиться к Трампу, назвав остров "важным для США и мира".

Тем временем в минобороны Дании предупредили, что готовы стрелять, если кто-то нападет на Гренландию. Власти государства также констатировали, что захват США этого датского острова будет означать развал НАТО.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!