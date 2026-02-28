'NASAMS нам очень помогли': Зеленский рассказал, какую помощь Украина получила от Норвегии. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что норвежские системы противовоздушной обороны NASAMS сыграли важную роль в защите украинского неба. По его словам, Украина получила уже более десяти таких комплексов и продолжает получать новые.

Видео дня

Кроме этого, Норвегия помогла Украине ракетами к этим системам, газом и поддержкой оборонных проектов. Об этом глава государства рассказал в интервью NRK News.

По словам Зеленского, норвежские системы противовоздушной обороны NASAMS существенно усилили возможности Украины в отражении российских атак.

"Норвежские системы NASAMS нам очень помогли. Я не буду называть точное количество NASAMS, которые у нас есть, но их более десяти, и мы продолжаем их получать. Мы также получали ракеты для NASAMS норвежского производства. Но даже внутренних запасов Норвегии не хватало. И тогда Норвегия работала с другими странами на политическом уровне, чтобы обеспечить нас дополнительными ракетами. Это было очень важно", – сказал он.

Параллельно Украина развивала сотрудничество с партнерами в сфере производства вооружения и систем противовоздушной обороны, в частности работала над совместными проектами и системами IRIS-T.

По словам президента, поддержка союзников часто имела эффект "волны": когда одна страна активизировалась, другие партнеры также усиливали помощь.

Отдельно Зеленский поблагодарил Норвегию за энергетическую поддержку. Этой зимой страна помогла Украине с поставками газа после российских ударов по энергетической и газовой инфраструктуре.

Президент подчеркнул, что решение о поддержке Украины имеют широкую политическую поддержку в норвежском обществе и парламенте.

"Спасибо. Во всех странах есть своя внутренняя политика, но единство норвежского парламента в отношении Украины является сверхважной, и мы это ценим", – добавил Зеленский.

Кроме того, Зеленский отметил сотрудничество в сфере производства дронов и вклад Норвегии в международные программы поддержки Украины, подчеркнув, что такая помощь имеет большое значение для украинской обороны.

"Все эти вещи, а также работа над дронами, которую мы начали, и то, что Норвегия вторая по объему взносов в PURL, – все это очень ценится в Украине", – резюмировал президент.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина получила исторический пакет поддержки от международных партнеров на Рамштайн, что позволит усилить дроновые подразделения и обеспечить базовый минимум для бригад. Параллельно Минобороны развивает систему цифровых офицеров для внедрения инноваций в армии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!