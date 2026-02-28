"NASAMS нам очень помогли": Зеленский рассказал, какую помощь Украина получила от Норвегии. Видео
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что норвежские системы противовоздушной обороны NASAMS сыграли важную роль в защите украинского неба. По его словам, Украина получила уже более десяти таких комплексов и продолжает получать новые.
Кроме этого, Норвегия помогла Украине ракетами к этим системам, газом и поддержкой оборонных проектов. Об этом глава государства рассказал в интервью NRK News.
По словам Зеленского, норвежские системы противовоздушной обороны NASAMS существенно усилили возможности Украины в отражении российских атак.
"Норвежские системы NASAMS нам очень помогли. Я не буду называть точное количество NASAMS, которые у нас есть, но их более десяти, и мы продолжаем их получать. Мы также получали ракеты для NASAMS норвежского производства. Но даже внутренних запасов Норвегии не хватало. И тогда Норвегия работала с другими странами на политическом уровне, чтобы обеспечить нас дополнительными ракетами. Это было очень важно", – сказал он.
Параллельно Украина развивала сотрудничество с партнерами в сфере производства вооружения и систем противовоздушной обороны, в частности работала над совместными проектами и системами IRIS-T.
По словам президента, поддержка союзников часто имела эффект "волны": когда одна страна активизировалась, другие партнеры также усиливали помощь.
Отдельно Зеленский поблагодарил Норвегию за энергетическую поддержку. Этой зимой страна помогла Украине с поставками газа после российских ударов по энергетической и газовой инфраструктуре.
Президент подчеркнул, что решение о поддержке Украины имеют широкую политическую поддержку в норвежском обществе и парламенте.
"Спасибо. Во всех странах есть своя внутренняя политика, но единство норвежского парламента в отношении Украины является сверхважной, и мы это ценим", – добавил Зеленский.
Кроме того, Зеленский отметил сотрудничество в сфере производства дронов и вклад Норвегии в международные программы поддержки Украины, подчеркнув, что такая помощь имеет большое значение для украинской обороны.
"Все эти вещи, а также работа над дронами, которую мы начали, и то, что Норвегия вторая по объему взносов в PURL, – все это очень ценится в Украине", – резюмировал президент.
Как сообщал OBOZ.UA, Украина получила исторический пакет поддержки от международных партнеров на Рамштайн, что позволит усилить дроновые подразделения и обеспечить базовый минимум для бригад. Параллельно Минобороны развивает систему цифровых офицеров для внедрения инноваций в армии.
