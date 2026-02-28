'Мы собираемся сравнять с землей их ракетную промышленность': Трамп выступил с заявлением по ударам по Ирану. Видео

Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением на фоне интенсивных ударов по Ирану. Американский президент подчеркнул, что Соединенные Штаты намерены "сравнять с землей" ракетную промышленность Ирана.

Также он отметил, что иранский террористический режим никогда не сможет обладать ядерным оружием. Об этом говорится в видеообращении Трампа, опубликованном в соцсети Х.

Совместная операция с Израилем

С самого утра министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что ЦАХАЛ нанес превентивный удар по Ирану, чтобы устранить угрозы для своей страны. Ряд источников сообщали, что вместе с израильтянами в операции против Ирана принимают участие Соединенные Штаты.

Уже спустя некоторое время Трамп подтвердил эту информацию. Американский президент подчеркнул, что США намерены защитить американский народ, устранив непосредственную угрозу со стороны иранского режима.

"Его угрожающие действия непосредственно представляют опасность для Соединенных Штатов, наших войск, наших баз за рубежом и наших союзников во всем мире", – сказал Трамп.

Также американский президент отметил, что Иран работал над восстановлением своей ядерной программы после бомбардировок США его ядерных объектов летом 2025 года.

Кроме того, Трамп обвинил иранский режим в нежелании вести добросовестные переговоры. По его словам, Тегеран отверг каждую возможность дипломатии, чтобы реализовать свои ядерные амбиции.

На фоне заявлений Трампа иранские чиновники уже пообещали нанести "удары мести". Председатель Комитета национальной безопасности в иранском парламенте Эбрахим Азизи пригрозил, что ответ на операцию Израиля, в которой также принимают участие Соединенные Штаты "будет сокрушительным".

Как сообщал OBOZ.UA, Израиль нанес превентивный удар по Ирану, чтобы устранить угрозы для своей страны. Также было объявлено "немедленное чрезвычайное положение на всей территории страны". На фоне заявления в Тегеране прогремели многочисленные взрывы. Целью ударов стали правительственные учреждения и ядерные объекты Ирана.

